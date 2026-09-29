Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas para este martes: las provincias afectadas

En el marco de una semana que comenzó con advertencias por posibles lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros puntos del sector este, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas . Además, indicó que en la Ciudad se prevé un marcado incremento del viento y la probabilidad de precipitaciones será del 100%.

Según el último parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas son Chaco , Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán . Estas provincias pueden ser afectadas por lluvias que podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica. También podrían aparecer ráfagas intensas superiores a los 100 kilómetros por hora y se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias para la región metropolitana (AMBA). En estos casos, se advirtió por posibles intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas, y valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.

⚠️⛈️ Alerta por #tormentas en 10 provincias: norte, Litoral e incluye al este bonaerense; por acumulados de hasta 50 mm que pueden ser superados puntualmente. Se presentarán con ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. pic.twitter.com/rUrOnm3WN2

Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento ; si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Las condiciones adversas se dan en el marco de una ciclogénesis que atraviesa la zona este del país. Este fenómeno consiste en el nacimiento de un ciclón y que es muy común a estas latitudes. Días atrás, el meteorólogo Sebastián Pagliarino explicó a LN+ que el punto culminante sería este martes: “ Ese día va a ser el peor ”.

Asimismo, el organismo publicó una alerta amarilla por lluvias intensas que alcanza a Chubut. Allí se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, que pueden ser superados de manera local.

En la ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 13°C y una máxima de 20°C, mientras que el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y habrá tormentas durante la mañana y chaparrones a partir de la tarde. Luego, para el miércoles, se espera que las condiciones mejoren.

En la provincia de Buenos Aires , la mínima será de 13°C y la máxima, de 19°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y se estima que llueva durante todo el día.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 24°C y 18°C en Catamarca ; 26°C y 21°C en Chaco ; 11°C y 7°C en Chubut ; 22°C y 15°C en Córdoba ; 26°C y 21°C en Corrientes ; 23°C y 17°C en Entre Ríos ; 30°C y 23°C en Formosa ; 22°C y 16°C en Jujuy ; 22°C y 10°C en La Pampa ; 26°C y 19°C en La Rioja ; y 18°C y 13°C en Mendoza .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 27°C y 22°C en Misiones ; 18°C y 7°C en Neuquén ; 13°C y 7°C en Río Negro ; 21°C y 15°C en Salta ; 21°C y 11°C en San Juan ; 18°C y 13°C en San Luis ; 10°C y 2°C en Santa Cruz ; 23°C y 16°C en Santa Fe ; 26°C y 18°C en Santiago del Estero ; 7°C y 1°C en Tierra del Fuego ; y 24°C y 19°C en Tucumán .

Fuente: La Nación