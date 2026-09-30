Hallaron muerta a una chica de 20 años en Tigre: Su novio está prófugo

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Una joven de 20 años fue encontrada muerta este miércoles en su casa de Dique Luján, partido de Tigre. El principal sospechoso es su pareja, Alejandro Daniel Sofía, de 25 años, quien permanece prófugo.

La víctima, identificada como Aixa, fue encontrada por su padre cuando regresaba de trabajar. Según informaron familiares a TN, la joven estaba ahorcada y semidesnuda.

Sofía mantenía una relación con Aixa desde hacía más de un año y, según allegados, existían antecedentes de violencia de género. La joven había denunciado al hombre y contaba con una medida perimetral.

Meses atrás, Aixa había publicado en Facebook un mensaje en el que advertía sobre la situación: “La denuncia está hecha. Tiene una perimetral y no puede estar a menos de 300 metros cerca de mí. Estoy bien y, gracias a Dios, viva. (...) Hoy, lo cuento; mañana, no sé”.

Según una persona cercana a la familia, la joven había retirado la última denuncia formal que había presentado este año. “Él le había dicho que cuando saliera la iba a matar. Después le dijo que iba a cambiar”, señaló la fuente.

El sospechoso había estado detenido hasta hacía aproximadamente dos meses por lesiones y amenazas. También tendría antecedentes por robo y violencia. Allegados a Aixa aseguraron que había sido denunciado por otras cuatro mujeres por violencia de género.

De acuerdo con testimonios incorporados a la investigación, Sofía habría sido visto junto a Aixa en el barrio durante el martes. Al día siguiente, cuando la joven se encontraba sola en la vivienda que compartía con su padre, fue atacada.

Tras el hecho, Sofía publicó un estado de WhatsApp en el que se despidió de sus amigos y manifestó su intención de quitarse la vida. Desde entonces permanece prófugo y es buscado por la Policía.





La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción de Género y Abuso Sexual de Tigre, dirigida por la fiscal Mariela Miozzo.

Mientras avanza la investigación, familiares y amigos de Aixa se concentraron frente a su vivienda y luego realizaron una manifestación en el puente de Dique Luján para exigir justicia.