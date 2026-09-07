Habló el hijo de la mujer que fue asesinada por su marido en Merlo: “Mi papá es un psicópata”

Luego de que se conociera el estremecedor femicidio de una mujer de 62 años en manos de su marido en la localidad de Merlo, habló el hijo de la víctima. “Mi papá es un psicópata”, sostuvo.

Según la reconstrucción realizada por los peritos, el crimen de Silvia Beatriz Mina habría ocurrido durante la madrugada del domingo en una vivienda de la calle Asunción al 2800. Fue Ernesto , el hijo de la pareja, quien descubrió la macabra escena.

El hombre explicó que su padre, Marcelo Tesio, de 64 años, lo llamó para avisarle sobre lo ocurrido. “Me dijo ‘se nos fue la vieja’”, detalló.

El hombre contó que llegó hasta el domicilio acompañado por su hija y su sobrina y que, al entrar a la habitación, vio a su mamá tirada y ya muerta. “Tenía un corte en el cuello bien calculado” , relató. Según explicó, decidió llevar a las menores a lo de un vecino y volvió nuevamente. En esa oportunidad, no le tomó el pulso porque consideró que ya no tenía signos vitales debido al charco de sangre que la rodeaba.

“Me contó que estaban discutiendo porque no le alcanzaba la jubilación, discusiones cotidianas que tenían”, recordó y agregó que luego de confesar el crimen, su padre se tiró en la cama y le pidió que llamara a la policía.

“La sangre estaba coagulada, por todo el quilombo supuse que la había matado hacía rato” , lamentó Ernesto, todavía conmocionado.

También reparó en la presencia del cuchillo en la escena: dijo que la primera vez que ingresó al lugar no vio el cuchillo cerca de su mamá, pero que en la segunda vez sí, por lo que cree que su padre lo colocó allí para simular un ataque.

Al momento del hallazgo, Tesio también presentaba distintos cortes y autolesiones. “Me dijo que mi madre lo atacó y se le fue la mano. ‘ Estábamos comiendo pan con queso, discutimos y se me fue la mano’” , recordó.

El hombre también sostuvo que su padre dijo que los cortes que tenía habían sido provocados por Silvia. Sin embargo, Ernesto cuestionó esa explicación. “Dice que los cortes esos fueron de mi madre, pero no puede ser. Supongo que se autolesionó después de haberla matado” , afirmó.

El hijo de la pareja contó que la violencia no era algo desconocido para la familia, aunque aseguró que las agresiones físicas habían quedado atrás hacía aproximadamente una década. “Desde chico fue violento”, afirmó. “Esto se había cortado, nunca se separaron y yo decidí seguir viviendo con ellos, incluso me había amigado con mi mamá y aceptado que él era mi padre, sea lo que sea . No me hizo sospechar, todo fue una sorpresa ”, aseguró.

Al hablar sobre su mamá, Ernesto explicó que aunque las agresiones fueron constantes durante muchos años, ella nunca había sentido temor frente a su marido y que siempre se defendía. Según su relato, su madre tampoco había realizado denuncias por violencia.

En ese punto, aclaró que algunas veces era ella quien iniciaba los ataques físicos, pero lo vinculó con situaciones de violencia psicológica que, según su percepción, sufría por parte de su esposo. “Ella a veces comenzaba con los ataques porque el tipo le hacía la psicológica y se hartaba”, contó.

El hijo de la víctima describió a su padre como “un tano loco” y recordó que, pese a la historia de violencia, en los últimos años había construido con él un vínculo diferente. “Yo decidí salir de ese modo de vivir antiguo. Estoy como se puede, tengo que dejarlo que fluya, no hay otra. Espero justicia”, completó.

Fuente: TN