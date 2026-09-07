Barrelier volvió a declarar por el crimen de Agostina Vega: habló de una deuda narco y pidió un careo con otro de los acusados

Claudio Barrelier , detenido en la cárcel de Cruz del Eje por el femicidio de Agostina Vega, amplió este lunes su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón. Habló de una deuda narco, apuntó contra la madre de la nena y pidió un careo con otro de los imputados.

La presentación duró tres horas y se dio luego de que el acusado cambiara de abogado y designara al penalista Carlos Argüello para asumir su defensa.

El cambio de estrategia habría quedado sintetizado en una frase que Barrelier le habría transmitido a Argüello: “Solo no me voy” .

Según pudo saber TN , el acusado volvió a referirse a una deuda narco y aseguró que “entregó a Agostina por una deuda de Melisa Heredia ”, la madre de la adolescente.

Además, Barrelier pidió un careo con su amigo Osvaldo Fassetta , que también está acusado y detenido en la causa por el femicidio.

Así, la nueva declaración no estuvo centrada únicamente en el femicidio de Agostina, sino también en las personas con las que Barrelier habría tenido vínculos y que -según su versión- le ofrecieron respaldo.

Barrelier trabajó en la Municipalidad de Córdoba pese a sus antecedentes penales y llegó a ocupar ese lugar de la mano de Ricardo Moreno, padrino político vinculado al Concejo Deliberante. Su trayectoria también estuvo relacionada con el mundo de las barras bravas y con problemas vinculados al consumo de drogas.

A la salida, el fiscal Garzón descartó que el testimonio brindado por el imputado pueda liberarlo de las graves responsabilidades penales que se le atribuyen en la causa : “Podrá decir lo que quiera Barrelier, las pruebas lo incriminan y lo comprometen”.

Y reforzó: “No es factible, no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo. En absoluto”.

Ahora, el fiscal busca avanzar sobre los dichos del imputado y determinar si la información que eventualmente aportó puede ser corroborada y qué relevancia tiene para la investigación.

Fuente: TN