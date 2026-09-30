Habló el argentino que fue a pelear por Rusia pero cayó prisionero en Ucrania: “Te mandan a morir, no es lo que parece”

Ibrahim Roberto Yamil , el argentino de 37 años que se incorporó a las fuerzas rusas a cambio de 20.000 dólares y terminó capturado en Ucrania, publicó un video para contar lo que le pasó y advertir a otras personas para que no caigan en lo que él definió como "una falsa promesa" . Su mensaje se conoció el mismo día en que la Cancillería argentina emitió un comunicado que va en ese sentido.

El protagonista de la historia fue presentado por las autoridades locales como el primer ciudadano argentino en ser tomado prisionero en el contexto del conflicto bélico con Rusia. Ahora, desde la prisión, emitió una advertencia para que no hay más casos como el suyo .

"La verdad que no recomiendo a nadie que lo haga porque prometen una cosa que no es, a mí me prometieron 20.000 dólares , cosa que nunca llegó. Sufrí muchas penurias en Rusia porque te mandan a morir prácticamente, no es lo que parece, te dicen que vas a estar bien, pero es una realidad totalmente diferida", contó en la grabación que se viralizó en las redes sociales.

Yamil relató que su situación actual es consecuencia de haber aceptado una propuesta que le hizo llegar un amigo "para venir a Rusia a trabajar de logística" y de ahí dar el salto al Ministerio de Defensa de ese país.

"Me prometieron un dinero por internet, y accedí al dinero y a la propuesta. Me pagaron el pasaje de Buenos Aires a Italia, de Italia a Turquía y de Turquía a Moscú ", resumió. La información difundida inicialmente por el programa estatal ucraniano denominado "Quiero Vivir", que echó luz sobre esta historia, aseguró que el argentino había sido tentado con 10.000 dólares, aunque en su declaración Yamil habló del doble de dinero.

Según dijo, la convocatoria atrajo "a colombianos, peruanos", gente de México, de Burundi y de África,Zimbawe. Sin embargo, el destino no fue el que esperaban.

"Los perdí a todos, la mayoría murió. La guerra es muy triste, no le recomiendo a nadie", insistió y luego afirmó que "lo que está haciendo Vladimir Putin es un genocidio" . "Está muriendo mucha gente. Ya van 4 millones de personas que fallecieron", evaluó.

En una muestra del miedo que atraviesa, contó que el panorama es desolador producto de la guerra y que él mismo sufrió heridas cuando lo enviaron a hacer tareas de evacuación en una zona en conflicto." Fui al hospital y es horrible. Hay gente amputada, gente que perdió una mano . Es muy triste", insistió, y detalló que a los supuestos voluntarios son víctimas de distintos niveles de maltrato.

"Les prometen el dinero. Te mandan a dormir en el piso, no te dan agua, no te dan comida, te mandan a morir. Ese es el final de muchos soldados que he visto ahí. La mayoría desaparecieron: en mi batallón éramos 60 personas y murieron 43, 44 personas", reiteró.

El caso del ciudadano de Buenos Aires se conoció a través del sitio web oficial de "Quiero Vivir" , un programa impulsado por el Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra de Ucrania.

Ante las repercusiones que tuvo, este martes la Cancillería emitió un comunicado en el que alertó "sobre los riesgos que conlleva el alistamiento voluntario de ciudadanos argentinos en fuerzas armadas extranjeras involucradas en conflictos armados internacionales".

En este sentido, mencionaron que hubo "un el último tiempo un aumento de casos de fallecimientos, desapariciones, restricciones a la libertad personal y distintas situaciones de vulnerabilidad, así como serias dificultades para abandonar la participación en dichas fuerzas".

"Frente a esta realidad, se recomienda extremar las precauciones ante ofertas de empleo difundidas en redes sociales , plataformas digitales u otros medios, vinculadas tanto a actividades militares como a supuestas actividades civiles en zonas de conflicto armado, ya que estas últimas suelen derivar, en muchos casos, en la firma de contratos de carácter militar", dice el texto oficial.

En tanto, aclararon que la asistencia consular en estos escenarios puede verse "seriamente limitada por las condiciones establecidas en los contratos que los connacionales suscriben con fuerzas armadas de otros países y por las restricciones de acceso existentes sobre el terreno".

Fuente: Clarín