Esquiadora profesional y un último mensaje desde la montaña: la turista francesa que murió por una avalancha en El Chaltén

Una avalancha ocurrida en el Cerro Crestón , cerca de El Chaltén , en Santa Cruz, provocó la muerte de la esquiadora profesional Juliette Agathe Elena Willmann , de 29 años.

El accidente ocurrió alrededor del mediodía de este martes mientras la deportista realizaba esquí de travesía junto a su esposo, Pierre-Idris Benjamin Gabriel Mehdi (30), quien sobrevivió con lesiones y fue rescatado. Está fuera de peligro .

Ambos se encontraban en el sector de la escarpada montaña cuando, alrededor de las 12.30, ocurrió el desprendimiento de nieve en una zona ubicada a aproximadamente 3.100 metros sobre el nivel del mar.

Según los informes oficiales del Ministerio de Seguridad, un desprendimiento de nieve generó la caída de una masa que arrastró a la pareja alrededor de 400 metros montaña abajo. Juliette Willmann quedó sepultada a un metro y medio de la superficie.

El rescate de Mehdi, la pareja de turista francesa, pudo ser posible, ya que, apenas 15 minutos después de la avalancha, uno de los guías que acompañaba la expedición encendió una baliza de emergencia.

Antes de la llegada de las patrullas oficiales, un grupo de esquiadores que se hallaba en la zona comenzó a excavar para desenterrar a la pareja.

Pero, cuando dieron con la joven, ya era tarde. La esquiadora fue hallada sin signos vitales, por lo que se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) guiadas por radio por la médica del puesto de salud, sin éxito.

En el operativo participaron Parques Nacionales, Gendarmería Nacional (incluido el Grupo Especializado en Alta Montaña - GEAM del Escuadrón 42 “Calafate”), la Comisión de Auxilio de El Chaltén, el Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud.

Luego de una larga vuelta de 4 horas por la montaña, bajaron a la base y confirmaron el fallecimiento de la deportista.

Nacida en Marsella , Francia, Juliette Agathe Elena Willmann pasó su infancia en el valle de Ubaye, en los Alpes del Sur, y posteriormente fijó su residencia en Chamonix , uno de los principales epicentros del montañismo mundial.

Desde muy joven mantuvo un perfil multideportivo, practicando judo, running, mountain bike, rugby y esquí de competición .

Con el tiempo se decantó por el esquí de montaña y alcanzó la élite del deporte al clasificarse para el Freeride World Tour , el circuito internacional más exigente de la disciplina, en el cual compitió de manera oficial entre las temporadas 2019 y 2022 .

Más allá de las competencias, se desempeñaba profesionalmente como instructora de esquí y generaba contenido en las redes sobre sus ascensos y travesías, acumulando más de 33.000 seguidores en Instagram.

Justamente, por sus redes sociales registró y compartió su viaje junto a su esposo por la Patagonia , tanto argentina como chilena.

"Nos sentimos muy afortunados de estar aquí, en las montañas de la Patagonia, explorando este lugar increíble", escribió en su última publicación, la que justamente la muestra desde El Chaltén , concretamente en el Cerro Madsen .

Fuente: Clarín