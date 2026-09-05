Guerra de los canales de noticias: TN lidera, pero Canal 26 pasó a LN+ en el horario de la mañana

La pelea por la audiencia entre los canales de noticias mantiene a TN como líder, pero suma una disputa cada vez más cerrada en los demás lugares. En agosto, la señal del Grupo Clarín volvió a encabezar el ranking, seguida de C5N, A24 y Crónica TV. Y si bien Canal 26 quedó detrás de La Nación+ en el promedio mensual, logró superarlo durante cinco horas consecutivas de la mañana.

El avance de Canal 26 se da por una renovación de su pantalla y la incorporación de varias figuras reconocidas, en una fuerte inversión de la señal de Telecentro (propiedad del empresario y exdiputado peronista Alberto Pierri), que reforzó este año su programación con Rosario Lufrano, Eduardo Serenellini, Claudio Rígoli, Andrés Repetto y Karin Kohen , entre otros periodistas, con una apuesta por la actualidad y el análisis, pero con especial foco en la información internacional.

En el mes de agosto, Canal 26 logró acortar la diferencia con LN+ a solo 0,09 puntos de rating e imponerse entre las 6 y las 11 de la mañana.

En ese horario, Canal 26 arranca con el programa El Pulso , conducido por Serenellini, exsecretario de Comunicación y Prensa del gobierno de Milei, hasta enero del año pasado, quien ocupa la franja de 6 a 8 de la mañana. Luego llega 8 AM , con Rígoli, hasta las 10 horas, cuando comienza 26 News , con Santiago Zeyen .

De 18 a 20 horas Canal 26 hace su pico de rating, con 0,70 puntos, en el programa 26 PM , con Lufrano , extitular de Radio y Televisión Argentina (la empresa estatal que maneja Radio Nacional y la TV Pública) en el gobierno de Alberto Fernández.

En Canal 26 los niveles de audiencia de los distintos programas son relativamente parejos. No hay grandes saltos entre una franja y otra. En cambio, en LN+ existe una dispersión mucho mayor, ya que sus principales figuras del horario central se ubican bastante por encima del promedio general de la señal.

El avance de Canal 26 adquiere mayor relevancia porque LN+ también decidió reforzar su mañana. En julio arrancó Mañanas Mías , con Robertito Funes Ugarte y Cecilia Insinga , que ocupa el principal espacio matutino, con un nuevo estudio, columnistas y una propuesta que combina información, actualidad y entretenimiento. Sin embargo, la audiencia no acompañó a la nueva propuesta de LN+.

En agosto, TN promedió 2,12 puntos de rating, de lunes a domingo, entre las 7 y las 24 horas. Segundo quedó C5N, con 1,78 puntos; A24 fue tercero, con 1,40; Crónica alcanzó 0,89; LN+ quedó quinto, con 0,73; Canal 26 registró 0,64; y Ar/12 cerró con 0,12 puntos de rating. Todavía no hay mediciones de Ibope de +Perfil, el séptimo canal de noticias argentino, que se lanzó en agosto.

La situación de LN+ tampoco es uniforme durante todo el día. Su principal fortaleza sigue en el horario central de la tarde/noche. Entre las 19 y las 20, Cristina Pérez alcanzó 1,17 puntos; entre las 20 y las 21, Luis Majul llegó a 1,20; y luego Esteban “Pelado” Trebucq marcó 0,97. Esas tres horas se ubicaron claramente por encima del promedio mensual del canal, de 0,73 puntos de rating.

Pese a ello, Majul abrió otro frente de discusión en torno a los números de audiencia. "Una cosa que se me pasó por la cabeza y tenía ganas de decirla. Hace un buen tiempo que, a mi entender, Ibope debe tener algún error técnico con respecto a la señal de La Nación+", afirmó Majul esta semana en su programa.

El conductor reclamó una revisión de los procedimientos utilizados para establecer los números y planteó la posibilidad de una auditoría conjunta entre Ibope y los canales que contratan el servicio. "Revisen técnicamente porque hay cosas que no se explican mucho . Me parece que alguna cosa técnica les tiene que estar fallando. Se los dije personalmente, respetuosamente y se los digo públicamente”.

El planteo de Majul se produjo en momentos en que LN+ busca recuperar posiciones, después de un retroceso dentro del sector de canales de noticias. En poco más de un año y medio, pasó del tercer lugar al quinto. Fue desplazado primero por A24 y luego por Crónica TV. Ahora, además, tiene a Canal 26 cada vez más cerca en el promedio mensual, pero ya lo superó en cinco horas de la mañana.

La medición de televisión tradicional ofrece una parte de la fotografía. En ese mismo horario, pero en YouTube, TN también fue el canal de noticias más elegido durante agosto y con una diferencia todavía mayor sobre sus competidores.

TN registró 64.554 espectadores promedio por minuto en Youtube, seguido de C5N con 23.488, A24 tuvo 20.060, Crónica 12.745, LN+ 8.640 y Canal 26 cerró la tabla con 2.526 usuarios concurrentes simultáneos, de lunes a domingo entre las 7 y las 24 horas, obtenidos a través de la API Youtube V3.

"La medición de Ibope se concentra en el área de Buenos Aires, mientras Youtube permite captar usuarios de todo el país y también de otros lugares del mundo", explicó a Clarín una fuente del sector audiovisual. Y destacó que el consumo de canales de noticias a través de Youtube viene creciendo y en agosto se ubicó casi 30% por encima del registro interanual. "En el ranking general de canales de Youtube, TN quedó segundo, detrás de Luzu, pero entre las señales informativas volvió a ocupar el primer lugar, muy lejos del segundo", añadió esa fuente.

La competencia por la audiencia se dio, además, en un agosto con una agenda política cargada . El armado electoral de cara a 2027, las conversaciones entre La Libertad Avanza y el PRO, la confirmación de que Javier Milei buscará la reelección y las negociaciones del Gobierno con gobernadores y legisladores de la oposición ocuparon las coberturas. También tuvieron espacio la interna dentro del kirchnerismo, la discusión por el financiamiento de las universidades, los casos policiales y los debates sobre economía, salarios y empleo.

La actividad del Presidente en redes sociales y sus cruces con dirigentes opositores y periodistas agregaron otro componente a la agenda de los canales, que buscan diferenciarse por sus conductores, entrevistas, móviles, información exclusiva y enfoques editoriales, así como por la producción y la artística que identifican a cada señal informativa.

Canal 26 tiene en ese terreno una característica propia, ya que dedica un espacio importante a las noticias internacionales, con especial atención a los conflictos de Medio Oriente. Este viernes, por ejemplo, el programa 8 AM dedicó varios minutos a cuestionar las acciones de Israel en Gaza y el Líbano; mientras que 26 News abrió su emisión con la ofensiva de Irán contra Estados Unidos, las amenazas de represalia por el ataque estadounidense "contra civiles en una boda iraní". Luego Lufrano contó sobre los ejercicios militares conjuntos entre China y Rusia.

Esa cobertura internacional funciona como otro elemento de diferenciación de Canal 26, que busca combinar una identidad editorial definida con la incorporación de figuras reconocidas y una programación más competitiva. Ahí talla fuerte el fundador y dueño de Telecentro, Alberto Pierri, quien fue 16 años diputado nacional peronista por la provincia de Buenos Aires, de los cuales 10 años presidió la Cámara de Diputados, durante todo el gobierno de Carlos Menem.

TN sostiene una diferencia considerable sobre sus competidores. Sus 2,12 puntos de promedio mensual en agosto lo dejaron 0,34 punto por encima de C5N y 0,72 sobre A24. La señal mantiene una programación que combina información en vivo, móviles, entrevistas y análisis político y económico, con figuras como Mario Massaccesi, Paula Bernini, Guillermo Lobo, Lorena Maciel, Roxy Vázquez, Federico Seeber, Eleonora Cole, Carolina Amoroso, Franco Mercuriali, Diego Sehinkman, Jésica Bossi y Jonatan Viale, entre otros.

C5N, con 1,78, conservó el segundo puesto, con una pantalla apoyada en el análisis político y la actualidad, con una fuerte oposición al gobierno de Milei. A24 quedó tercero, mientras que Crónica mantuvo el cuarto lugar.

La competencia más intensa en agosto fue la que protagonizaron LN+ y Canal 26. La señal de La Nación conservó el quinto puesto en el promedio mensual y una franja competitiva en la tarde/noche, mientras el canal de Telecentro avanzó con una programación renovada y ya consiguió superar a LN+ durante casi toda la mañana.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín