Gritos, forcejeos e insultos entre la oposición y legisladores oficialistas en la comisión por Malvinas

El plenario de comisiones en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas comenzó en un clima de marcada tensión, luego de que el fallo de la Corte Suprema conocido ayer restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.

La tensión terminó de quedar expuesta esta tarde, cuando diputados de la oposición y el oficialismo se cruzaron a los gritos y con insultos en pleno debate. El hecho se desató cuando Juan Grabois intervino para defender a Myriam Bregman .

En un encendido discurso, la diputada del FIT intentaba exponer sus diferencias con el proyecto oficialista, mientras era increpada por el santacruceño oficialista Jairo Guzmán que cuestionaba su posición.

En ese momento, Juan Grabois se levantó, caminó hasta donde estaba Guzmán y lo encaró. El episodio, rápidamente replicado en redes sociales, incluyó forcejeos e insultos.

Pero el conflicto escaló cuando, desde la otra punta de la sala, se levantó a los gritos el tucumano Gerardo Huesen -ladero de Ricardo Bussi- quien acusó de “cagón” al legislador de Unión por la Patria.

Grabois y Huesen quedaron cara a cara ante la mirada del resto de los diputados, entre ellos Eduardo Valdés, quienes tuvieron intervenir para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Fuente: La Nación