Fin del reinado de las mesas ratonas tradicionales: la nueva tendencia de cara al 2027 para tener un living más moderno y elegante

Durante años, las mesas ratonas tradicionales fueron la opción más elegida para completar el living y aportar una superficie práctica al momento de recibir visitas o disfrutar del ambiente. Sin embargo, de cara a 2027, la decoración de interiores apuesta por una alternativa que combina funcionalidad, amplitud visual y un detalle sofisticado: las mesas auxiliares de diseño liviano.

Esta solución se volvió protagonista tanto en casas como en departamentos, sobre todo en livings donde se busca transformar el espacio sin sumar muebles voluminosos ni perder amplitud . Las mesas auxiliares permiten acompañar el sector del sofá con diferentes formas, materiales y tamaños que aportan personalidad, sin necesidad de instalar una mesa ratona convencional.

La diferencia clave está en la sensación de amplitud . Mientras que una mesa ratona convencional ocupa un espacio central y delimita la distribución del living, las mesas auxiliares permiten aprovechar distintos sectores del ambiente y generar una circulación más fluida .

Esto es especialmente útil en livings pequeños, donde cada metro cuadrado cuenta y evitar muebles innecesarios ayuda a que el espacio se vea más despejado. Además, las mesas auxiliares pueden elegirse de diferentes maneras, según el estilo y el tamaño de cada ambiente. Los diseños también suman versatilidad y son:

Quienes buscan renovar un ambiente sin hacer una obra mayor pueden optar por reemplazar la mesa ratona por una o varias mesas auxiliares. Una alternativa sencilla es incorporar una mesa lateral junto al sofá , mientras que quienes buscan mayor versatilidad pueden sumar mesas nido que se separan cuando se necesitan y vuelven a guardarse cuando no están en uso.

La elección del material también es clave: madera, vidrio, metal o combinaciones de distintos materiales , según el efecto que se quiera lograr. Las opciones en tonos claros ayudan a mantener la luminosidad y ampliar el ambiente, mientras que los materiales más oscuros o las piezas con formas curvas permiten convertir las mesas auxiliares en un detalle destacado del living.

Fuente: TN