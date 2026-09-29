Explosión fatal en una planta industrial de Santa Fe: murieron dos operarios y hay cuatro heridos

Dos operarios murieron y otras cuatro personas resultaron heridas este martes tras una explosión en una planta industrial de Puerto General San Martín , en el sur de Santa Fe. El hecho ocurrió mientras se realizaba la descarga de un camión y afectó a tanques que contenían metanol .

El incidente se produjo esta tarde, cerca de las 15, en la fábrica de Albardon Bio, una empresa vinculada a la producción de biocombustibles . El establecimiento está ubicado en la zona de Punta Quebracho, en el departamento de San Lorenzo.

Los dos trabajadores que murieron pertenecían, según informaron medios locales, a una empresa tercerizada que prestaba servicios dentro de la planta. En tanto, cuatro personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión .

Una de ellas sufrió quemaduras de consideración en distintas partes del cuerpo . Los heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en la ciudad de Rosario.

Tras el incidente se desplegó un importante operativo para asistir a los trabajadores y controlar la situación dentro del predio. Intervinieron bomberos, ambulancias y personal especializado.

Además, se utilizó un drone para detectar puntos calientes y colaborar en la búsqueda de personas en los sectores afectados por la explosión.

La onda expansiva también provocó daños en distintas estructuras de la planta y derrumbes en algunos sectores . Los equipos de emergencia trabajaron allí para controlar la situación y descartar que hubiera más personas atrapadas.

Por el momento, no fueron determinadas las causas del hecho. La Justicia inició una investigación para establecer qué ocurrió durante la descarga del camión y qué originó la explosión.

El producto involucrado es metanol , un líquido inflamable utilizado en distintos procesos industriales y en la elaboración de biocombustibles.

Ahora, los investigadores deberán determinar las circunstancias en las que se produjo la explosión y si se cumplían las medidas de seguridad correspondientes dentro de la planta.

Fuente: TN