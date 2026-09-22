Femicidio en Pilar: mató a su pareja de un tiro en la cabeza mientras trabajaba en un puesto de Panamericana

Una mujer de 49 años fue asesinada este lunes en Pilar por su pareja , quien fue a buscarla al puesto donde trabajaba y le pegó un tiro en la cabeza. El agresor huyó y minutos después, intentó suicidarse.

El caso ocurrió sobre el kilómetro 57 de la Panamericana , en la entrada al country Estancias del Pilar, en el barrio El Panchito. La víctima, Mónica Ligorria (49), tenía allí un puesto de huevos al costado de la autopista.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por la Policía, cerca de las 14 horas el atacante llegó al lugar a bordo de una camioneta Peugeot Master blanca. Según contaron otros puesteros que trabajaban en el lugar, la pareja primero tuvo una fuerte discusión .

Luego, el hombre sacó un arma y efectuó tres disparos . Uno de esos le pegó a Mónica en la cabeza. Inmediatamente se subió al coche y escapó .

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central de Pilar en grave estado, donde agonizó durante algunas horas. Murió cerca de las 20 .

La policía comenzó a buscar al atacante, identificado como H.A.A., según Diario Resumen de Pilar. El hombre huyó con rumbo para el lado de Campana . A la altura del kilómetro 70 se detuvo, bajó de la camioneta y se pegó un tiro en la cabeza. Sin embargo, el impacto no lo mató.

Fue trasladado al hospital municipal de Campana, donde se encuentra fuera de peligro. Quedó detenido y a disposición de la justicia.

Policía Científica encontró al costado del coche el arma homicida . Fue la misma que usó para intentar quitarse la vida.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género de Pilar, con intervención del Juzgado de Garantías N° 7.

Fuente: Clarín