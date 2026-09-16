Facundo Moyano, otra vez bajo el ojo de la Justicia: sospechan que rompió la perimetral, se encontró con Candela Arizaga e investigarán las cámaras de un hotel

Facundo Moyano quedó otra vez en la mira de la investigación sobre el escándalo que protagonizó a inicios de agosto con Candela Arizaga . Ahora surgieron sospechas sobre un reencuentro entre el exdiputado y la influencer, a pesar de que sobre el también exsindicalista pesa una restricción perimetral que impide el contacto con la joven.

Una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires ya pidió los videos de las cámaras de seguridad de un hotel del centro porteño. Por otro lado, en las últimas horas la joven pidió que se levante la perimetral dado que, sostuvo en un escrito, busca "recomponer el vínculo".

El martes 4 de agosto Candela Arizaga salió corriendo desnuda del departamento de Moyano, en Avenida del Libertador al 5.400, Belgrano. En un principio acusó haber sido privada ilegítimamente de su libertad por parte del sindicalista, quien salió corriendo detrás de ella por varias cuadras, pero fue separada por transeúntes.

Desde entonces la Justicia investiga el caso, pero desde la noche de ese mismo martes pesa sobre Moyano una orden de restricción perimetral, por la cual él no puede acercarse a menos de 300 metros de Arizaga.

Pero ahora la justicia porteña investiga videos que los mostrarían juntos en un hotel del centro porteño, en infracción de la restricción que pesa sobre el exlegislador nacional. La Fiscalía de Género Norte de la Ciudad, que instruye el caso, requirió y retiró este miércoles las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, con el objetivo de confirmar y dar con detalles del encuentro.

Uno de los elementos bajo análisis son fotos que Arizaga compartió en las redes sociales. En ellas se la ve dentro del apart hotel investigado y con diferente ropa. Ese dato sugiere que habría estado más de una vez en ese edificio.

"Candela no fue víctima ni nunca declaró serlo. Sí, la fiscalía investiga si ella fue víctima y si hubo asimetría de poder entre Facundo Moyano y ella. Entiendo que la Fiscalía desconfía de ella, pero no debería hacerlo con los policías y médicos que declararon en la causa. Debería haber , en cambio, una causa nueva por desobediencia policial ", aseguró este miércoles Herrera, en diálogo con TN .

Y explicó: "Candela declaró haber estado en una situación de consumo y que salió a correr porque tuvo visiones. Nada más. El resto está todo aclarado , aunque como la fiscalía continúa con dudas respecto del caso se sostiene la orden de restricción".

También este miércoles Arizaga, por medio de su abogado defensor Roberto Herrera, presentó un escrito ante las autoridades judiciales para solicitar el "inmediato levantamiento" de las restricciones perimetrales sobre Moyano.

La justificación fue que "desaparecieron las circunstancias que pudieron haber motivado la adopción de las medidas y que no se verifica actualmente un riesgo concreto que justifique su mantenimiento".

La joven, por su parte, desliza que busca "restablecer el vínculo con Moyano". En esa misma línea, la joven negó haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de Moyano, ni haber sido privada de su libertad.

"Para los profesionales que intervinieron en la investigación hubo asimetría de poder, pero para mí no la hubo. ¿Qué asimetría puede haber? ¿Que él tenga 41 años y sea sindicalista, mientras que ella es una chica de 23 años? ¿Qué otra asimetría de poder hay?", concluyó su argumento Herrera.

Fuente: Clarín