“Se puso loca y se acuchilló”: la insólita defensa del imputado por el femicidio de la aspirante a gendarme que tenía nueve puñaladas

Camila Agustina Vecchiarello (26) murió entre la noche del último sábado 12 y la madrugada del domingo 13 tras recibir al menos nueve puñaladas . Por el crimen fue detenido su novio Carlos Riveros (25) , quien este miércoles brindó su testimonio ante la Justicia. Un video tomado desde la sede judicial mostró cuando el sospechoso dio su versión de los hechos y argumentó que las múltiples heridas fueron autoinfligidas cuando la víctima "se puso loca".

Ante las cámaras y mientras declaraba ante un juez de Garantías de San Juan, el imputado buscó desligarse del femicidio. Sostuvo que, tras discutir porque él pretendía regresar a Salta, su provincia natal, Camila habría reaccionado de manera violenta y se hirió con un cuchillo.

"Le dije que yo me iba, que lo siento, que no me iba si ella quiere que sigamos juntos", declaró. Y sostuvo que, tras escuchar esto, la joven "agarró el cuchillo y se metió un cuchillazo". Luego, añadió, "ella salió corriendo por el pasillo y se resbaló y el mismo cuchillo se lo metió acá", en alusión a otra parte del cuello que señaló con sus manos.

En un confuso y verborrágico relato, Riveros que también era aspirante a gendarme, afirmó que la joven "se resbaló con la sangre y se incrustó un segundo cuchillo al caer".

El imputado por el femicidio aseguró que Camila " se puso, así, loca" y supuestamente siguió lesionándose a sí misma.

Al verla muerta, Riveros aseguró que pensó en suicidarse: "Cuando yo vi eso, lo único que quedaba era suicidarme. Porque no sabía qué hacer con la culpa".

Sin embargo, la versión fue contradicha por el fiscal a cargo del caso, Adolfo Díaz, quien remarcó que las únicas autolesiones en la escena correspondían a cortes leves que el propio imputado se infligió para montar una escena falsa.

Como parte de las pruebas, la Fiscalía expuso una carta manuscrita por Riveros en un mensaje enviado horas después de la muerte de la joven. "Esta vez no pude... me ganó la depresión... me parte el alma lo que voy a hacer", dice la nota hallada en el departamento.

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal sanjuanino dio a conocer, a partir del informe preliminar de la autopsia, que Vecchiarello estaba embarazada. El hallazgo sumó un elemento de gravedad al expediente judicial, mientras los investigadores intentan determinar el tiempo exacto de gestación que llevaba la joven aspirante a gendarme.

﻿Durante la audiencia, el acusado negó estar al tanto del embarazo de su pareja.

Tras la audiencia, Riveros quedó imputado formalmente por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, es decir, femicidio.

De acuerdo con fuentes de la investigación citadas por los medios locales, en la relación de ambos existía un trasfondo de aislamiento, celos y conflictos movilizados por la convivencia. Camila había llegado desde Rosario a la localidad de Barreal , en el departamento sanjuanino de Calingasta, con el objetivo de formarse como gendarme. Allí conoció al salteño Riveros.

A pesar de no contar con empleo ni ingresos propios y depender económicamente de ella, la pareja decidió casarse de forma exprés apenas 20 días antes de la muerte de la joven.

Con el tiempo, Riveros se instaló en el departamento que ella alquilaba en la calle Cordillera de Ansilta , generando preocupación entre conocidos por sus constantes sospechas y actitudes de control .

En medio de la bronca y la tristeza, la familia de la víctima contó que la joven ya había denunciado por violencia de género a Riveros , que está alojado en la División Delitos de la Central de Policía, en San Juan.

Además del reclamo de justicia para que la muerte de Camila no quede impune, los familiares también pidieron que el cuerpo sea trasladado en avión a Rosario una vez que finalicen las actuaciones judiciales. La solicitud tiene que ver con el estado de salud de su madre.

A la espera de respuestas, el padre de Camila y uno de sus hermanos viajaron este lunes a San Juan para asistir al proceso y participar de las movilizaciones convocadas en Calingasta para pedir a la justicia el pronto esclarecimiento del crimen.

Fuente: Clarín