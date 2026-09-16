Importaron una camioneta usada desde Bélgica: traía escondidos US$ 2,3 millones en éxtasis

Si bien hay múltiples requisitos que cumplir a la hora de traer un vehículo desde el exterior de manera particular, este llamó la atención desde el principio. No se trataba de un auto de lujo o de un superdeportivo ni nada extravagente, si no todo lo contrario. Un utilitario usado por el que nadie gastaría un peso de flete y papelerío para hacerlo cruzar el atlántico y afrontar los gastos administrativos para importarlo.

La Opel Combo, que en Europa tiene un valor cercano a los 20.000 euros en el mejor de los casos, entró al país por el puerto de Zárate , en la Provincia de Buenos Aires. Además del vehículo, había varias luces amarillas en todo el proceso de importación. Entre ellas, una alerta de la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos.

Al pasar la Opel Combo por el escáner de rayos X de la Aduana, todas las sospechas se confirmaron: adentro había material orgánico que, en una revisión posterior, resultó ser éxtasis .

En total se incautaron 52 kilos de MDMA valuados en US$ 2.340.000 . El operativo fue parte de una investigación conjunta de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y la Policía Federal Argentina (PFA).

Además de la droga incautada, resultó en siete allanamientos con tres personas detenidas. Intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Gustavo Meirovich , Secretaría N° 4, a cargo del Dr. Gonzalo Acuña.

El operativo se inició a partir de un trabajo de inteligencia que detectó elementos de riesgo en una operación de importación. Se trataba de una furgoneta Opel Combo que había ingresado al país en condición de usada desde el puerto de Amberes, Bélgica , uno de los principales puntos de salida de mercadería de Europa.

En un histórico operativo concretamos el mayor secuestro de MDMA de la historia argentina. A partir de una alerta de la DEA, investigamos a una organización criminal transnacional que pretendía ingresar grandes cargamentos de drogas sintéticas al país. pic.twitter.com/iIkrxT5OXC

Según informó la Policía Federal Argenetina, se trata del "mayor secuestro de MDMA de la historia argentina".

El vehículo se encontraba en la Terminal Zárate , donde fue sometido a un control mediante el equipo de rayos X de la Aduana . Las imágenes revelaron densidades anómalas de materia orgánica en distintos sectores, por lo que se dispuso una inspección exhaustiva.

Durante la verificación, los agentes descubrieron las piedras de MDMA ocultas en el tanque de combustible , el chasis y los asientos de la camioneta.

El hallazgo se enmarca en una tendencia detectada por la Aduana en materia de narcotráfico : mientras drogas como la cocaína suelen circular desde Sudamérica hacia Europa, las sustancias sintéticas como la MDMA presentan un flujo inverso .

A partir del secuestro, la Justicia ordenó siete allanamientos : uno en la provincia de Salta y los restantes en la Ciudad de Buenos Aires . Como resultado, fueron detenidos tres hombres, un ciudadano argentino, uno mexicano y uno venezolano.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión en caso de ser hallados culpables del delito de contrabando agravado , previsto en el artículo 866 del Código Aduanero .

Fuente: Clarín