Entró a robar a un kiosco, encerró a la empleada y atendió a los clientes

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Un insólito robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de un kiosco de Cipolletti, Río Negro. Dos delincuentes ingresaron al comercio, redujeron a una empleada y uno de ellos terminó atendiendo a una clienta antes de escapar.

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 15.30. Los dos hombres encapuchados sorprendieron a la trabajadora mientras contaba el dinero de la recaudación.

Tras reducirla, la encerraron en un baño ubicado en la parte trasera del local. Luego tomaron el efectivo de la caja, mientras el segundo delincuente permanecía atento ante una posible llegada de la Policía.

En medio del robo ingresó una clienta para realizar una compra. Para no levantar sospechas, uno de los asaltantes se hizo pasar por empleado y atendió a la mujer con total normalidad.

El delincuente pasó los productos por la caja y cobró la compra mediante QR. La operación se acreditó en la cuenta de la dueña del comercio.

Una vez que la clienta se retiró, los dos asaltantes escaparon con el dinero de la recaudación.

La dueña del kiosco se refirió al insólito episodio con humor: “Al menos en este robo se puso a atender y me devolvió unos pesos por QR de las compras”.