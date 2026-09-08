El estremecedor relato de la joven que iba con el tiktoker acusado de atropellar y matar a una mujer y su hija en Rosario

Los últimos minutos antes del choque que terminó con la vida de Tania Gandolfi y su hija Agustina García quedaron reconstruidos a partir del estremecedor testimonio de la joven que viajaba como acompañante de Agustín López Gagliasso .

En la primera audiencia del juicio que se lleva a cabo en Rosario , su relato volvió a poner el foco en la velocidad, las maniobras previas y la discusión sobre si el acusado actuó con culpa o con dolo eventual .

Según explicó la fiscal Valeria Piazza Iglesias , la joven, identificada como Giovanna R. , contó que empezó a preocuparse cuando Gagliasso aceleró. Le pidió que frenara y le hizo una advertencia que, con el resultado ya conocido, adquiere una dimensión dramática: “Pará porque nos vamos a matar” .

Pero, de acuerdo con su declaración, el conductor no reaccionó a sus pedidos . La fiscal sostuvo que la acompañante lo describió como “enceguecido” y que insistió varias veces para que disminuyera la velocidad.

La joven incluso aseguró que, cuando el Peugeot 206 salió del túnel Arturo Illia, sintió que la situación ya era irreversible. Antes de que Gagliasso perdiera el control del vehículo, dijo que “ya se veía muerta” .

El testimonio también aportó un episodio ocurrido pocos minutos antes del impacto . Según la fiscal, Gagliasso habría protagonizado una discusión con un motociclista que circulaba por la misma zona.

De acuerdo con la reconstrucción presentada durante el juicio, el motociclista habría “encerrado” al Peugeot. Gagliasso reaccionó con insultos y comenzó a perseguirlo.

El conductor de la moto todavía no pudo ser identificado . Los investigadores intentaron localizarlo, pero existe una dificultad concreta: circulaba sin patente .

Para la Fiscalía, ese hecho resulta particularmente relevante a la hora de analizar la conducta del acusado. Piazza Iglesias explicó que, si Gagliasso hubiera alcanzado al motociclista, la situación podría haber sido interpretada como dolo directo , ya que habría existido una persecución con la intención de embestirlo.

Poco después ocurrió el choque en la esquina de Presidente Roca y Wheelwright , en Rosario. Allí fue donde murieron Tania Gandolfi y su hija Agustina.

La acusación sostiene que Gagliasso circulaba a más de 120 kilómetros por hora , realizaba maniobras de sobrepaso y zigzagueo y tenía 0,20 gramos de alcohol por litro de sangre.

El acusado enfrenta una imputación por homicidio simple con dolo eventual , en concurso ideal con lesiones leves. La Fiscalía pidió una pena de 18 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación absoluta para conducir.

El punto central del debate judicial es determinar qué grado de responsabilidad tuvo Gagliasso. La diferencia entre una conducta culposa y el dolo eventual es determinante: si el tribunal entiende que se trató de un homicidio culposo, la pena sería considerablemente menor a la solicitada por la acusación.

El veredicto se conocería la próxima semana .

Fuente: TN