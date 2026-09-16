En un viaje a Salta, Victoria Villarruel sumó una nueva foto con un gobernador peronista

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó este martes de la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro en Salta . Durante la procesión, se mostró junto al gobernador Gustavo Sáenz , quien controla el Partido Justicialista ( PJ ) de su provincia y de Jujuy, al tiempo que colabora con el gobierno nacional –del que está distanciada la presidenta del Senado– en el Congreso.

La postal de Villarruel junto a un gobernador del PJ se suma a una larga serie de encuentros que mantuvo con mandatarios peronistas en los últimos años. Solo en 2026 posó junto a Osvaldo Jaldo en Tucumán y Ricardo Quintela en La Rioja. Previamente, visitó a Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Sáenz.

En el entorno de la presidenta del Senado describieron la charla con el gobernador salteño como “cordial” y centrada en la procesión religiosa. “El motivo de la presencia de la vicepresidenta en Salta fue darle visibilidad a una tradición que conmueve”, señaló la fuente consultada por LA NACION .

En sus viajes, Villarruel intenta “ver a todos los gobernadores” por una cuestión “institucional” . Cerca suyo niegan que estas imágenes escondan algún tipo de armado político. Este año, además de reunirse con Jaldo, Quintela y Sáenz, la vicepresidenta también se mostró junto a Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan).

Villarruel aspira a haber recorrido todas las provincias en calidad de vicepresidenta antes de que termine el año. A lo largo de 2026 viajó a Chubut, La Rioja, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán, San Juan y Salta. Solo le quedan dos distritos pendientes por visitar como presidenta del Senado: Chaco y La Pampa.

Durante su paso por Salta, Villarruel visitó el Arzobispado, donde firmó el libro de visitantes distinguidos. Luego se reunió con Sáenz y juntos asistieron a la misa oficiada por el nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach , frente a la Catedral, “ante miles de personas”, según describieron desde el entorno de la vicepresidenta. “Estuvieron [con el gobernador] en la sede del Arzobispado y juntos fueron a la misa. Encabezaron y caminaron juntos en la procesión ”.

“Estamos mostrando la unión del pueblo argentino , la devoción, la fe en Dios y, sobre todo, el inmenso sacrificio de quienes peregrinan, que son los que protegen al norte argentino”, afirmó Villarruel en Salta. Y añadió: “Para mí, como vicepresidenta, es un honor estar aquí hoy, con todos ustedes, celebrando la fe católica, el amor a la Patria y a nuestro prójimo”.

Según relató ella misma en la red social X, a su regreso a Buenos Aires, pasadas las 23, comió una hamburguesa en un local de comida rápida del barrio porteño de Núñez. “Peregrinamos y no comíamos nada desde el mediodía, me fui a comer una hamburguesa y después a dormir. ¡Un McPollo no se le niega a nadie, che! ”, ironizó, en respuesta a un usuario de X que contó haberla visto allí.

Llego del Milagro en Salta a las 11.30 de la noche, peregrinamos y no comíamos nada desde el mediodía, me fui a comer una hamburguesa y después a dormir. Un Mc Pollo no se le niega a nadie, che!

Luego de la jornada con Villarruel, Sáenz se reunirá este miércoles en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli , quien busca los votos de sus legisladores nacionales para el Presupuesto 2027 , que fue enviado ayer a Diputados; la reforma electoral con eje en la eliminación de las PASO; y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, ligado a la causa Malvinas , que aún no fue presentado formalmente en el Congreso.

Santilli también recibirá en su despacho, entre hoy y mañana, a otros gobernadores dialoguistas: Jalil, Jaldo, Melella, Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco).

Fuente: La Nación