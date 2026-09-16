Caso $LIBRA: con críticas al fallo que los apartó, los damnificados pidieron regresar al expediente como querellantes

Los dos grupos de damnificados por el derrumbe de la criptomoneda $LIBRA apelaron el fallo que los dejó afuera de la causa que investiga el lanzamiento de la moneda que promovió en redes Javier Milei y pidieron a la Cámara de Casación que los reincorpore como querellantes al expediente, un rol que les permite tener participación en el caso.

Su salida del caso fue un pedido del lobista Mauricio Novelli -apuntado por gran parte de la prueba- y decisión de la Sala I de la Cámara Federal, que fue reconfigurada por el Gobierno recientemente y que desde entonces dictó una serie de fallos favorables al oficialismo .

La medida del tribunal significó un fuerte golpe para la acusación, que quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano .

Con cuestionamientos al fallo que los excluyó, los dos grupos de damnificados vuelven a tocar las puertas de la Casación , donde ya obtuvieron fallos favorables en el pasado.

Como querellantes, ambos grupos habían pedido la indagatoria tanto de Novelli como de Milei, quien promovió la moneda en redes, se reunió con los principales involucrados y estuvo en comunicación directa con el trader al momento del tuit .

Los escritos presentados este miércoles tienen un eje común: subrayan que fue la propia Cámara Federal la que, en marzo de 2025 , habilitó su ingreso como querellantes al caso.

Critican, a su vez, la idea que utilizaron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi para removerlos: que el avance de la investigación fue “debilitando” o “diluyendo” la hipótesis inicial y que las pérdidas estaban ligadas a la volatilidad propia del mercado cripto.

Los damnificados sostuvieron que esa conclusión implicaba un prejuzgamiento sobre el fondo del caso —uno de los recursos afirma que equivale directamente a sostener que no hubo delito— y que la Cámara no individualizó ningún elemento concreto que permitiera sostener la idea de un debilitamiento de la hipótesis.

“En tal sentido, no enumera cuál es la prueba que ‘diluyó’ la hipótesis de la estafa. Desde luego, no se detalló de qué manera esas pruebas modificaron la situación fáctica inicial y, más aún, no explicó por qué dichos elementos demostraron”, dice el escrito presentado por la querella que lidera Juan Grabois, en su rol de abogado.

Otro damnificado, Martín Romeo , que es representado por Nicolas Oszust , sostuvo que “solo se puede excluir a un querellante frente a nuevas opiniones o informes con experticia técnica suficiente con relación a todo lo vinculado a la adquisición del ‘token’”.

Y continúa: “Y no ha habido ninguna nueva opinión o informe con experticia técnica suficiente que refute las operaciones que realicé (certificadas por escribano público) o su trazabilidad”.

Mucha de la prueba reunida por el fiscal Taiano desafía la hipótesis de la Cámara respecto a un “debilitamiento” del caso.

El caso reconstruyó llamados entre Milei y Novelli durante la tardenoche del lanzamiento y derrumbe de $LIBRA, además de contactos posteriores del trader con Karina Milei y el asesor Santiago Caputo .

Del celular de Novelli se recuperó una nota previa al lanzamiento que aludía a desembolsos por US$5 millones y a contraprestaciones vinculadas con un anuncio presidencial que terminó ocurriendo.

La investigación reconstruyó además movimientos de dinero digital por cerca de US$5 millones realizados por Hayden Davis después de reunirse con Milei el 30 de enero, que llegaron a cuentas vinculadas con personas ligadas a la financiera que utilizaba Novelli.

Al día siguiente a una de esas transferencias, la Justicia constató la presencia de Novelli y su familia en un banco Galicia cargando bolsos y manipulando cajas de seguridad.

Fuente: La Nación