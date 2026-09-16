El cruce en redes entre el gobernador de La Pampa y Petri: “Una causa entre provincias se resuelve en la Corte Suprema”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto , y el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Luis Petri mantuvieron en las últimas horas un cruce en redes sociales después del fallo judicial de Santa Rosa que estableció que ese distrito seguirá cobrando las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, que era motivo de disputa entre ambas jurisdicciones.

Ante la celebración de Ziliotto, que había manifestado que “luchar por lo que corresponde al pueblo pampeano da sus frutos”, el diputado Petri, oriundo de Mendoza, sostuvo que “una causa entre provincias se resuelve en la Corte Suprema, no en un juzgado de Santa Rosa” .

“Los Nihuiles están en territorio mendocino, se construyó con esfuerzo mendocino y la ley 15.336 es clara: las regalías corresponden a la provincia donde está la fuente. El decreto 982/26 no le roba nada a La Pampa, le devuelve a Mendoza lo que siempre fue suyo. Mi provincia y La Pampa se verán en la Corte”, expresó Petri desde sus redes, al responder al mandatario peronista.

Petri argumentó que “la causa es de competencia originaria de la Corte (art. 117 CN). La Pampa demanda al Estado Nacional, y la decisión afecta directamente los derechos de otra provincia, Mendoza, que es litisconsorte pasivo necesario y ni siquiera fue citada”.

El legislador, exministro de Defensa, sostuvo que “un conflicto interprovincial sobre regalías del Atuel no puede tramitarlo un juez de primera instancia de Santa Rosa: es materia originaria y exclusiva de la CSJN”.

“Además, existe una causa en trámite ante el máximo tribunal sobre el régimen de regalías, reconocida en el propio decreto, lo que habilita plantear conexidad e inhibitoria ante la Corte. La cautelar dictada por juez incompetente es nula o revocable por esa sola razón”, acotó.

Ziliotto, por su parte, había celebrado la medida cautelar de este miércoles del Juzgado Federal de Santa Rosa para suspender los efectos de los artículos 3 y 4 del Decreto 982/26 publicado el viernes último por el gobierno de Javier Milei .

“Seguiremos defendiendo La Pampa. Cada día, donde sea, ante quien sea”, manifestó Ziliotto.

El juez Federal de Santa Rosa, Juan José Baric , dejó sin efecto el decreto 982 mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional había dispuesto que la totalidad de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles fueran percibidas por Mendoza.

La resolución restablece para La Pampa el derecho a cobrar el 50% de esos recursos, que percibe desde hace más de 50 años.

El fallo fue dictado por el juez federal Juan José Baric , luego de la presentación que había sido hecha por el gobierno provincial para suspender los efectos del decreto y preservar el derecho provincial sobre las regalías, consignó la Agencia Provincia de Noticias de La Pampa (APN).

La Nación había dispuesto el viernes último otorgarle a Mendoza el 100% de las regalías de la represa hidroeléctrica Los Nihuiles, en San Rafael, sobre el río Atuel.

En ese distrito, gobernado por el radical Alfredo Cornejo , habían celebrado la decisión de la Casa Rosada, que derogó un decreto de 1973 y por el cual el distrito pasaría además a percibir el canon del 12% en regalías por ser dueña del complejo hidroeléctrico, y no del 6% como venía cobrando desde hace décadas, sobre el importe correspondiente a la energía vendida.

“Mendoza recibirá el 100% de las regalías de Los Nihuiles. Esta decisión reafirma un principio que sostuvimos desde el primer día: nuestros recursos estratégicos no se negocian”, expresó Cornejo y agregó: “Defender el patrimonio de los mendocinos es una obligación de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar”.

Fuente: La Nación