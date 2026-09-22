En Nueva York, Milei participa en sesión del Escudo de las Américas, donde esperan la llegada de Trump

NUEVA YORK.- Javier Milei aterrizó esta mañana en Nueva York, donde reforzará el reclamo por las Islas Malvinas ante la Asamblea General de la ONU , con una novedad de última hora en la agenda presidencial, luego de que la Casa Blanca confirmara el lunes por la noche que Donald Trump participará esta tarde de la sesión del Escudo de las Américas , en la que estará el líder libertario.

Esa será la primera actividad de Milei, a las 14 (hora local, las 15 de la Argentina), y según informó el gobierno norteamericano, Trump estará alrededor de media hora en ese encuentro de la coalición multinacional lanzada en marzo por el propio presidente republicano con líderes latinoamericanos afines para coordinar la seguridad regional y combatir a los carteles del narcotráfico.

Si bien en el Gobierno señalaron antes del viaje que no había pautado un encuentro formal entre Milei y Trump, ambos líderes podrían tener interacción en esa sesión al margen de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

El 7 de marzo pasado, Milei fue uno de los 12 líderes latinoamericanos aliados de la Casa Blanca que participó del lanzamiento del Escudo de las Américas que encabezó Trump en su club de golf en Doral, Miami, un nuevo eslabón del renovado foco en América Latina de esta administración republicana.

El Gobierno había activado distintas vías diplomáticas para concretar algún tipo de encuentro entre Trump y Milei -al año pasado mantuvieron aquí una reunión bilateral- que sirva para reforzar la solidez de la alianza entre ambos mandatarios. Cerca del Presidente habían señalado a LA NACION que “no era imposible” que ocurriera al coincidir ambos en distintos eventos en la semana que congrega a líderes mundiales en la ONU.

En tanto, más temprano, a las 11.45 (hora local, las 12.45 en la Argentina), Trump tendrá una reunión bilateral con el primer ministro británico, Andy Burnham , que llega luego de las expresiones del magnate sobre la postura norteamericana en la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas . No trascendieron detalles de los temas que discutirán en su primer cara a cara.

La figura de Trump cobró protagonismo central en el diferendo luego de que el presidente norteamericano generara un temblor diplomático al sugerir en la Casa Blanca -por primera vez- que podría “revisar” la posición norteamericana de neutralidad sobre la soberanía de las islas y hasta se ofreciera como eventual mediador entre ambos países .

Trump ha utilizado sus expresiones sobre las Malvinas -ampliamente celebradas por la administración libertaria- como herramienta de presión a Londres para que incremente su gasto militar en la OTAN al nivel que exige Washington y por la falta de apoyo británico en la guerra en Medio Oriente.

Antes de brindar su tercer discurso en el tradicional atril del organismo multilateral , previsto para el miércoles cerca del mediodía, Milei mantendrá este martes a las 18.55 (hora local, las 19.55 en la Argentina) un encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio , consolidado como uno de los funcionarios con mayor influencia dentro del gobierno republicano.

El jefe de la diplomacia norteamericana también estará en la sesión del Escudo de las Américas de la que participará Trump.

Aunque no trascendieron detalles sobre el encuentro, es previsible que el tema Malvinas esté sobre la mesa en la conversación de Milei y Rubio, a la vez que servirá para estrechar el sólido vínculo entre ambas administraciones.

Quirno es uno de los funcionarios que acompañan al mandatario argentino en el viaje a Nueva York, adonde arribaron al aeropuerto John F. Kennedy cerca de las 8.45 (hora local, las 9.45 en la Argentina). Por el intenso tránsito, demoraron su llegada al hotel sobre la Quinta Avenida, dos horas después.

Se sumó allí el ministro de Economía, Luis Caputo , quien este lunes tuvo una presentación ante inversores en la sede del JP Morgan . El embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford , y el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi , llegaron junto al Presidente.

Desde Casa Rosada confirmaron que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , se quedó en Buenos Aires.

Tras participar de la sesión del Escudo de las Américas, a las 16 (hora local, las 17 en la Argentina) Milei dará una disertación en una institución educativa de la comunidad judía en Queens, Yeshiva Darchei Torah , donde le entregarán el galardón “Ohev Yisrael” por su respaldo a ese país.

Luego, a las 18 (hora local) recibirá al economista mexicano Roberto Salinas , director de Atlas Network en América Latina, donde promueve políticas públicas de libre mercado. Más tarde, tras el encuentro con Rubio, el Presidente se reunirá con el economista norteamericano Xavier Sala i Martín , defensor del liberalismo clásico de mercado y la globalización.

Como es habitual, Trump ofrecerá el martes por la noche en el Lotte Palace Hotel una recepción a los líderes que participan de la Asamblea . Está pautado que el líder republicano llegue a las 19.15 (hora local), y 25 minutos después aprovechará allí mismo para tener su primera reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez .

La agenda oficial que distribuyó el Gobierno no confirmó la participación de Milei en ese evento (el año pasado asistió), pero allí es donde podría darse el encuentro con Rubio.

Con los resultados a cuestas de lo que pase en la sesión del Escudo de las Américas, su reunión con Rubio y lo que arroje el encuentro entre Trump y Burnham, Milei se presentará por tercera vez ante la Asamblea General de la ONU el miércoles con un discurso delineado junto al asesor Santiago Caputo en el que destacará la defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas , luego de que el Gobierno endureciera las sanciones contra las empresas de hidrocarburos que operan en la zona de las islas.

Quirno anticipó que la situación por Malvinas será uno de los principales ejes del discurso y que Milei insistirá ante la ONU en el reclamo argentino “legítimo e irrenunciable” sobre las islas.

“Con los problemas políticos, económicos y demográficos que atraviesa actualmente el Reino Unido, claramente, debería reconsiderar seriamente devolvernos esas islas por la vía pacífica , porque es un territorio argentino”, afirmó Milei en una entrevista con el canal francés TF1 difundida el lunes.

Su discurso de producirá luego de que el jueves pasado el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas para que empiece a ser tratado en las respectivas comisiones. El texto tiene como objetivo endurecer las penas a quienes explotan los recursos naturales en el entorno de las Malvinas de forma ilegítima y “dotar al Estado de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

Por la tarde del miércoles, Milei -que cumple su visita número 18 a Estados Unidos desde que es mandatario- disertará en la conferencia “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad , con el acompañamiento del International Republican Institute (IRI) , una organización conservadora con sede en Washington que promueve la democracia y libertad.

Esa exposición será en la sede central del Citibank en Manhattan, y el Presidente aprovechará para exponer la marcha del plan económico del Gobierno.

Más tarde participará de una mesa a puertas cerradas en la sede del Americas Society/Consejo de las Américas , junto a su presidenta, Susan Segal , y entre 12 y 15 empresarios . Una hora y media más tarde, Milei se encontrará con el rabino Simon Jacobson , miembro del movimiento Chabad-Lubavitch y autor del libro “Hacia una vida significativa”, con quien suele reunirse en sus visitas a Nueva York.

En tanto, al día siguiente Milei se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , uno de sus principales aliados internacionales junto con Trump. El año pasado ambos líderes se encontraron al margen de la Asamblea de la ONU. Luego, el Presidente participará de una reunión de líderes de América Latina con el premier.

En tanto, el jueves cerca del mediodía el Presidente disertará al mediodía (hora local) por media hora en The Economic Club of New York , una institución fundada en 1907 que reúne a referentes empresariales, financieros y económicos de la principal metrópoli de Estados Unidos.

Habrá un espacio para preguntas que serán formuladas por el editor global de Bloomberg , John Micklethwait, informó el Gobierno.

La actual presidenta de la junta directiva es Dambisa Moyo , una economista de origen zambiano y miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, que fue nombrada en junio pasado.

A lo largo de su historia, The Economic Club of New York tuvo como expositores a varios presidentes de Estados Unidos, como Trump, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Woodrow Wilson y Dwight D. Eisenhower, y líderes extranjeros, como Winston Churchill, Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachov e Indira Gandhi.

Por otra parte, Quirno estará el miércoles por la noche en el consulado argentino en Nueva York junto al subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau , para el Foro Estados Unidos-Argentina sobre Cadenas de Suministro, Energía e Infraestructura . El evento fue organizado por el cónsul Gerardo Díaz Bartolomé y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura , hijo de argentinos.

El canciller también tiene pautada una reunión el jueves por la mañana con el Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin , luego de que el Vaticano difundiera el cronograma oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina del 8 al 11 de noviembre.

Está previsto que por la noche del jueves la comitiva presidencial emprenda el regreso hacia la Argentina, donde aterrizará en la mañana del viernes.

Fuente: La Nación