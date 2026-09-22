El Gobierno reunió a la mesa política tras los cortocircuitos que expuso Patricia Bullrich

La mesa política se reunió este martes, tras una semana de cruces internos y pases de facturas, que incluyeron la queja pública de Patricia Bullrich , que cuestionó que en la última reunión no se hubiera tratado el tema de los recortes en Discapacidad que el Gobierno introdujo unas horas después en el proyecto de presupuesto 2027.

El encuentro tuvo asistencia casi perfecta, incluida la presencia de Karina Milei , que se quedó en el país y no acompañó, como habitualmente hace, a su hermano, Javier Milei , en el viaje a Nueva York. Estuvieron ausente Luis Caputo , ministro de Economía, quien sí viajó, y el asesor Santiago Caputo .

“Nada raro. Nadie se peleó con nadie”, ironizaron cerca del asesor presidencial sobre su ausencia. Dijeron fuentes de su entorno que había avisado de antemano sobre su ausencia y que estaba con otras tareas.

El jueves, horas después de conocido el dato del ajuste previsto en el área de Discapacidad, Bullrich tomó distancia del tema con duras críticas a la mesa política que integra, y que, según ella misma contó, no abordó el tema en el último encuentro, que duró casi tres horas y se extendió hasta minutos antes de que se conociera el proyecto de presupuesto.

Al día siguiente, la funcionaria publicó un video en sus redes, con la canción “No me importa” de la cantante Lali Espósito , contra quien el presidente ha arremetido en varias ocasiones.

Sin embargo, al ser consultado por el tema, el mandatario le bajó el tono. Cerca de Karina Milei explicaron en las últimas horas a LA NACION que el de la “mesa política” es uno de los asuntos por los que decidió quedarse en el país, pero agregaron que también en su decisión sopesaron otros factores. Entre ellos, “la reestructuración que se está llevando adelante en Olivos”, con el traspaso de atribuciones a la Casa Militar, las denuncias de filtraciones y el despido de más de diez empleados.

En las últimas horas, cuando en la Casa Rosada ya apostaban a que bajarían las repercusiones de los dichos de Bullrich, ella redobló su embestida. Fue cuando en la noche de este domingo, en LN+, Bullrich ratificó su postura contra un recorte en el presupuesto de Discapacidad.

“Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared”, mencionó Bullrich. Y allí sumó críticas al jefe de Gabinete, Diego Santilli , quien el sábado aseguró que se había hablado el tema de Discapacidad en la reunión de mesa política, pero luego de que Bullrich se retirara rumbo al Senado.

“ Patricia se tuvo que ir antes ”, dijo Santilli a los medios el sábado. Bullrich lo contradijo el domingo a la noche: “ Eso es mentira . Cuando se habló del presupuesto, yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, declaró la senadora de LLA e insistió: “Eso de que después lo hablaron, no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir algo que no fue así . Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos“.

Bullrich y Santilli habían hablado el jueves, después de que la senadora hiciera sus declaraciones en Radio Rivadavia, en las que habló de la sorpresa que le generó conocer el Presupuesto y la falta de diálogo en la mesa. Luego de eso no habló con ningún otro miembro de ese cónclave, según dijeron a LA NACION distintas fuentes.

Este domingo, Bullrich ironizó sobre la reunión de hoy de la mesa política: “ Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final ”.

Este martes por la mañana, Santilli se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , en busca de conseguir apoyos para los planes legislativos del Gobierno. La semana pasada ya lo hizo con otros seis mandatarios provinciales, entre ellos Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Raúl Jalil, Gustavo Melella, Carlos Sadir y Osvaldo Jaldo.

Todo lo relativo a la agenda legislativa se espera que sea parte de la hoja de ruta de la reunión de hoy. Ayer, en el Gobierno juraban que no habría recelos con Bullrich. “Patricia es Patricia” , decían. Y agregaban: “Por estos días, esa definición está más vigente que nunca”.

Fuente: La Nación