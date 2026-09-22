En Nueva York, Milei coincidió con Trump en la sesión del Escudo de las Américas y cosechó otro gesto de apoyo

NUEVA YORK.- En la previa de lo que será su esperado discurso ante la ONU en esta ciudad, donde mañana reforzará el reclamo por las Islas Malvinas , Javier Milei coincidió con Donald Trump en un evento al margen de la Asamblea General del Escudo de las Américas , la coalición multinacional sobre seguridad regional lanzada por el propio presidente norteamericano con líderes latinoamericanos afines, y se llevó un nuevo guiño del magnate .

En un tramo de su discurso inicial de cinco minutos , en el que enumeró los últimos triunfos electorales de sus aliados en la región , Trump recordó los que obtuvo el líder libertario en 2023 y 2025. “Tuvimos una gran victoria en la Argentina... bueno, ya hace un tiempo de eso, y por partida doble” , recordó el magnate, al mirar a Milei.

Trump entró en la sala a las 15.10, bañado en aplausos de sus aliados regionales, y estuvo 14 minutos -menos de lo que había previsto la Casa Blanca- acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio ; el secretario del Tesoro, Scott Bessent ; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer , y el asesor de Seguridad Nacional, Setephen Miller , entre otros funcionarios.

“Las cosas van muy bien, pero estoy encantado de estar aquí en la segunda reunión del Escudo de las Américas. Quizás no lo sepan, pero es algo muy importante. Es fundamental, y esta es la iniciativa más grande y poderosa en materia de seguridad económica y nacional que jamás se haya convocado en el Hemisferio Occidental ”, señaló Trump, quien más temprano, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, advirtió que está dispuesto a utilizar su “poderío militar sin igual” para asegurar los intereses norteamericanos en América Latina.

“Estados Unidos los apoya [...] Lo que pueda hacer por ustedes lo haré, felicitaciones por el gran trabajo ”, les dijo Trump a los mandatarios presentes.

El 7 de marzo pasado, Milei fue uno de los 12 líderes latinoamericanos aliados de la Casa Blanca que participó del lanzamiento del Escudo de las Américas que encabezó Trump en su club de golf en Doral, Miami, un nuevo eslabón del renovado foco en América Latina de esta administración republicana.

Mientras Trump lideró el encuentro, todos los líderes regionales, acompañados de sus cancilleres, permanecieron sentados en sus lugares . Milei -junto a Pablo Quirno- estaba ubicado en el centro de la sala, entre los presidentes Santiago Peña (Paraguay) y Nasry Asfura (Honduras). Ninguno saludó ni se acercó al magnate, que anticipó que las fotos podrían producirse en la recepción que dará a los líderes esta noche.

Antes de que Trump irrumpiera en escena en la room 6, Milei pronunció un discurso, en el que afirmó que el Gobierno quiere “tener un rol proactivo en garantizar no solo la seguridad argentina, sino también la seguridad hemisférica” .

“Los desafíos relativos al mundo de hoy y también al mundo de mañana, como son la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida . Eso es uno de los compromisos de nuestra administración, que es una herramienta fundamental para proyectarnos como el aliado estratégico que queremos ser”, sostuvo el líder libertario.

Milei advirtió que las “amenazas que castigan” a las naciones de la región “no suceden solo en el mundo físico, sino también el de la información y los operadores psicológicos” .

“No se reducen al conflicto entre países, sino que toman la forma elusiva de organizaciones que no conocen fronteras, como el crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. Nosotros fortaleceremos nuestros instrumentos para repeler estas amenazas, para seguir sus estructuras financieras, proteger nuestras instituciones de su infiltración”, amplió.

Al término del encuentro del Escudo de las Américas, alianza que componen 15 países del hemisferio, el Departamento de Estado difundió el comunicado final en que resaltó la intención de tener una mayor cooperación económica, mecanismos para evaluar inversiones extranjeras y diversificar fuentes confiables para el suministro de minerales críticos, enfrentar a las redes de narcoterrorismo mediante sanciones coordinadas , y usar foros regionales para promover objetivos comunes, entre otros objetivos.

Tras participar de la sesión del Escudo de las Américas, Milei dio una disertación en una institución educativa de la comunidad judía en Queens, Yeshiva Darchei Torah , donde le entregaron el galardón “Ohev Yisrael” por su respaldo a ese país.

Más tarde, el Presidente mantendrá un encuentro con Rubio , consolidado como uno de los funcionarios con mayor influencia dentro del gobierno republicano.

Aunque no trascendieron detalles sobre el encuentro, es posible que el tema Malvinas esté sobre la mesa en la conversación de Milei y Rubio, a la vez que servirá para estrechar el sólido vínculo entre ambas administraciones. La reunión será en el Lotte Palace New York, donde Trump dará una recepción a los líderes que participan de la Asamblea General. El Presidente no se quedaría en la recepción.

Como es habitual, Trump ofrecerá un ágape a los líderes que participan de la Asamblea . Estaba pautado que el líder republicano llegara a las 19.15 (hora local), y 25 minutos después aprovechará allí mismo para tener su primera reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez .

Milei también tiene previsto recibir al economista mexicano Roberto Salinas , director de Atlas Network en América Latina, donde promueve políticas públicas de libre mercado. Y más tarde, tras el encuentro con Rubio, el Presidente se reunirá con el economista norteamericano Xavier Sala i Martín , defensor del liberalismo clásico de mercado y la globalización.

Con los resultados a cuestas de lo que pase en la sesión del Escudo de las Américas, su reunión con Rubio y lo que arroje el encuentro entre Trump y Burnham, Milei se presentará por tercera vez ante la Asamblea General de la ONU el miércoles con un discurso delineado junto al asesor Santiago Caputo en el que destacará la defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas , luego de que el Gobierno endureciera las sanciones contra las empresas de hidrocarburos que operan en la zona de las islas.

Quirno anticipó que la situación por Malvinas será uno de los principales ejes del discurso y que Milei insistirá ante la ONU en el reclamo argentino “legítimo e irrenunciable” sobre las islas.

Su discurso, pautado para las 10.45 (hora local, las 11.45 dela Argentina) de producirá luego de que el jueves pasado el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas para que empiece a ser tratado en las respectivas comisiones. El texto tiene como objetivo endurecer las penas a quienes explotan los recursos naturales en el entorno de las Malvinas de forma ilegítima y “dotar al Estado de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

Por la tarde del miércoles, Milei -que cumple su visita número 18 a Estados Unidos desde que es mandatario- disertará en la conferencia “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad , con el acompañamiento del International Republican Institute (IRI) , una organización conservadora con sede en Washington que promueve la democracia y libertad.

Esa exposición será en la sede central del Citibank en Manhattan, y el Presidente aprovechará para exponer la marcha del plan económico del Gobierno.

Más tarde participará de una mesa a puertas cerradas en la sede del Americas Society/Consejo de las Américas , junto a su presidenta, Susan Segal , y entre 12 y 15 empresarios . Una hora y media más tarde, Milei se encontrará con el rabino Simon Jacobson , miembro del movimiento Chabad-Lubavitch y autor del libro “Hacia una vida significativa”, con quien suele reunirse en sus visitas a Nueva York.

En tanto, al día siguiente Milei se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , uno de sus principales aliados internacionales junto con Trump. El año pasado ambos líderes se encontraron al margen de la Asamblea de la ONU. Luego, el Presidente participará de una reunión de líderes de América Latina con el premier.

En tanto, el jueves cerca del mediodía el Presidente disertará al mediodía (hora local) por media hora en The Economic Club of New York , una institución fundada en 1907 que reúne a referentes empresariales, financieros y económicos de la principal metrópoli de Estados Unidos.

Por otra parte, Quirno estará el miércoles por la noche en el consulado argentino en Nueva York junto al subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau , para el Foro Estados Unidos-Argentina sobre Cadenas de Suministro, Energía e Infraestructura . El evento fue organizado por el cónsul Gerardo Díaz Bartolomé y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura , hijo de argentinos.

El canciller también tiene pautada una reunión el jueves por la mañana con el Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin , luego de que el Vaticano difundiera el cronograma oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina del 8 al 11 de noviembre.

Está previsto que por la noche del jueves la comitiva presidencial emprenda el regreso hacia la Argentina, donde aterrizará en la mañana del viernes.

Fuente: La Nación