Intensa búsqueda en Santa Teresita: Prefectura y la Armada buscan a dos kayakistas que desaparecieron en el mar

Dos hombres de 64 y 43 años son intensamente buscados en el área del Partido de la Costa y alrededores desde el lunes, cuando se internaron en el mar desde la localidad de Santa Teresita a bordo de sus kayaks y perdieron comunicación con tierra . Antes de desaparecer, uno de los hombres había llegado a advertir a las autoridades acerca de las dificultades climáticas que había en la zona.

Los hombres, cuyas identidades no trascendieron, habrían ingresado al agua alrededor de las 10 del lunes . Sin embargo, el clima adverso, marcado por la presencia de fuertes vientos, les impidió volver a tierra. En ese momento, uno de los navegantes logró comunicarse con la Prefectura Naval Argentina para advertir sobre la situación.

Tras conocer la emergencia, personal de la fuerza de seguridad federal inició un operativo de búsqueda y rescate a través del Subcentro Coordinador Mar del Plata, y desplegó motos de agua y un avión para intentar ubicar a los hombres.

Además, se solicitó la colaboración de pesqueros que se encontraban en las inmediaciones y se realizaron rastrillajes a pie y con vehículos a lo largo de la costa. Sin embargo, las malas condiciones climáticas condicionaron el operativo , que terminó sin resultados positivos.

En la mañana de martes, los operativos de búsqueda se ampliaron con la participación de la Armada Argentina, que se sumó a las tareas con un avión, un patrullero oceánico y personal de la Agrupación Buzos Tácticos.

Así, apenas salió el sol el operativo fue retomado por medios aéreos de Prefectura y un avión B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima de la Armada Argentina. Aunque la aeronave sobrevoló durante aproximadamente cinco horas el área, hasta el momento no se logró localizar a los dos kayakistas.

A la búsqueda también se incorporó el ARA “Storni” , un patrullero oceánico de la Armada Argentina con capacidad para participar en operaciones de búsqueda y rescate, apoyo médico y operaciones con buzos, que zarpó desde la Base Naval Mar del Plata con personal de Sanidad y efectivos de la Agrupación Buzos Tácticos a bordo

En el marco de las tareas, las autoridades realizan además patrullajes por agua y observación desde la costa y mantienen el pedido de colaboración a la comunidad y la solicitud de extremar las medidas de precaución a quienes practican deportes náuticos en la zona.

En cuanto a las embarcaciones buscadas, se trata de un kayak modelo Karku , de color verde, y otro modelo Escualo , de color turquesa.

En un aviso que comenzó a circular, se pidió además que ante "cualquier información" la comunidad se comunique al 106 , número de Prefectura.

La intensa búsqueda continuaba este martes en condiciones complicadas en el mar por el fuerte viento que persiste en la zona desde fin de semana, cuando las autoridades emitieron una alerta naranja por acción de los vientos.

Fuente: Clarín