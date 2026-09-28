El padre de una de las víctimas del accidente de Monserrat apuntó contra el conductor: “Nunca tendría que haber estado ahí”

NACIONALES





Alejandro García, padre de Valentina García, una de las dos jóvenes que murieron en un trágico accidente ocurrido en Monserrat, cuestionó la actuación del conductor y reclamó cambios en el sistema de control de infracciones y en la legislación.

El hombre aseguró que el conductor de la camioneta involucrada acumulaba 25 infracciones de tránsito, la mayoría por exceso de velocidad. “Esta camioneta, ese día, a esa hora y en ese lugar, nunca tendría que haber estado”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre.

El accidente ocurrió el viernes 28 de noviembre, cuando una camioneta Volkswagen Amarok impactó a alta velocidad contra un Citroën C3 en el que viajaban Valentina García, de 18 años, y Maite Garmendia, de 19. Ambas murieron en el acto.

Según García, el conductor, identificado por sus iniciales C.A.O. y de 47 años, fue detenido, indagado y posteriormente recuperó la libertad. “El lunes por la mañana ya estaba en la casa”, afirmó el padre de Valentina, quien cuestionó la respuesta judicial.

Actualmente, la causa está caratulada como doble homicidio culposo y lesiones. García consideró que, por el nivel de imprudencia que atribuye al conductor, debería analizarse otra figura penal.

El padre de Valentina también señaló la magnitud del impacto. Según su relato, desde el lugar de la colisión hasta donde terminó el recorrido de la camioneta hubo unos 38 metros.

Otro de los reclamos está relacionado con las cámaras de seguridad. García aseguró que, pese a la cantidad de dispositivos que existen en la zona, todavía no pudo acceder a imágenes públicas que permitan esclarecer completamente lo ocurrido.

Además, cuestionó el sistema de control de las infracciones de tránsito y sostuvo que un conductor puede continuar circulando pese a acumular numerosas multas hasta el momento de renovar su licencia.

La fiscalía también solicitó testimonios de personas que hayan estado o circulado por la zona entre las 21.45 y las 22.15 de aquella noche, con el objetivo de reunir elementos que permitan avanzar en la investigación.

Mientras la causa continúa, la familia de Valentina atraviesa el duelo. “Esta semana recién paré de llorar un poco. Mi mujer está destrozada. Nos queda un hijo de 14 años que está del mismo modo”, expresó su padre.