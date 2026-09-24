El mapa de los cortes de luz: las zonas más castigadas del AMBA y cuánto deberán devolver las distribuidoras a los usuarios

El apagón que dejó a oscuras a más de dos millones de personas el sábado pasado por la noche volvió a poner la calidad del servicio eléctrico en el centro de la discusión. Mientras el regulador investiga el episodio, que afectó a casi 600.000 usuarios de Edenor y Edesur, un informe preliminar permite mirar más allá del corte puntual y analizar la calidad del servicio: muestra dónde se interrumpe más veces el suministro, cuánto tiempo permanecieron sin luz los hogares , comercios e industrias y qué bonificaciones calculó el organismo con los últimos datos disponibles .

Los peores registros se concentraron en el área de Edesur , particularmente en el sur del conurbano. San Vicente encabezó el relevamiento, con un promedio de 16,14 interrupciones y 23,27 horas acumuladas sin suministro por usuario durante esos seis meses. Le siguieron Cañuelas , con 12,09 cortes y 21,53 horas, y Presidente Perón , con 11,71 interrupciones y 14,81 horas. También tuvieron indicadores elevados Ezeiza , con 8,57 cortes y 13,65 horas, y Esteban Echeverría , con 7,75 cortes y 12,58 horas.

Las conclusiones se desprenden de un informe del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) cuyos principales resultados fueron presentados a LA NACION ante un pedido de acceso a la información pública. Son datos correspondientes al semestre que va de septiembre de 2025 a febrero de 2026 , que contempla gran parte del verano pasado. Son los últimos datos disponibles y se presentan por partido del GBA y por comuna en CABA.

No obstante, Edenor cuestionó los datos del documento: sostuvo que detectó “inconsistencias y errores materiales importantes” en su procesamiento y que pidió formalmente una rectificación al organismo . La empresa no precisó qué indicadores, localidades o montos considera erróneos. Hasta que el regulador se pronuncie, los números publicados corresponden a la versión preliminar disponible.

Para medir los cortes, el informe utiliza dos indicadores. El primero, llamado SAIFI , expresa cuántas veces se interrumpió el servicio, en promedio, por usuario durante el semestre. El segundo, SAIDI , suma las horas sin suministro a lo largo de todos esos episodios. Así, las 23,27 horas registradas en San Vicente no describen la duración de un único apagón, sino el tiempo acumulado en seis meses.

La diferencia entre las distribuidoras fue marcada : Edenor registró 1,93 cortes y 3,65 horas sin servicio por usuario , por debajo de los límites previstos para el conjunto de su concesión: 2,55 interrupciones y 4,92 horas. Edesur contabilizó 4,88 cortes, frente a un máximo de dos, y 8,29 horas sin luz, más del doble del objetivo de 3,75. Según estos resultados preliminares, en el área de Edesur hubo dos veces y media más interrupciones por usuario que en la de Edenor.

El contraste se mantiene al mirar cada partido y comuna. Edesur superó el límite de frecuencia de cortes en todas las jurisdicciones de su concesión. En duración, solo cumplió el objetivo en la Comuna 10 porteña, que comprende Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro.

Dentro de la ciudad de Buenos Aires , la mayor frecuencia en el área de Edesur se registró en la Comuna 5 —Almagro y Boedo—, con 3,62 cortes por usuario. La mayor duración correspondió a la Comuna 8 — Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano —, con 6,80 horas acumuladas. Le siguieron la Comuna 5, con 6,45 horas, y la Comuna 7 — Flores y Parque Chacabuco —, con 6,10 horas.

Edenor cumplió los objetivos considerados para toda su área, aunque el informe detectó desvíos en algunas localidades . General Las Heras tuvo la mayor frecuencia, con 4,79 cortes por usuario, seguida por Pilar , con 4,10. En duración sobresalió Tres de Febrero : 9,43 horas, frente a un límite de cinco. También registraron valores elevados General Las Heras , con 6,79 horas; Marcos Paz, con 6,67; Tigre , con 5,77, y San Fernando, con 5,69.

Según la conclusión del documento, Edenor superó el límite de frecuencia en Pilar , San Fernando y las comunas porteñas 11, 12 y 15. En duración, los incumplimientos se localizaron en Tres de Febrero y San Fernando.

El informe calculó un monto de $21.481 millones en bonificaciones vinculadas específicamente con la frecuencia y duración de los cortes. De ese total, $20.849 millones corresponden a Edesur y alcanzarían a 715.417 usuarios, con un promedio de $29.143 entre los clientes bonificados.

Para Edenor se calcularon $631 millones, destinados a 123.981 usuarios, con un promedio de $5093. Esos promedios no son una devolución uniforme: el crédito de cada usuario depende de las interrupciones que haya sufrido.

En Cañuelas , el monto promedio calculado para los usuarios alcanzados llegó a $127.257, el más alto del relevamiento. En la Comuna 1 porteña fue de $65.607; en San Vicente , de $53.947; en Ezeiza , de $45.227, y en Esteban Echeverría , de $44.284.

La cifra total asciende a $31.986 millones cuando se agregan otros problemas detectados durante el semestre: $6003 millones por deficiencias en la tensión eléctrica y $4502 millones por incumplimientos comerciales .

Edesur concentra $28.374 millones del total y Edenor , $3612 millones. Entre las faltas comerciales figuran la facturación estimada, las demoras en las conexiones, las suspensiones indebidas y los cortes reiterados o prolongados.

Para elaborar los indicadores, el regulador dejó afuera las interrupciones que las empresas atribuyeron a hechos fortuitos o de fuerza mayor . Deberá decidir si acepta esas justificaciones antes de fijar los resultados y las bonificaciones definitivas. A esa revisión se suma ahora el pedido de rectificación presentado por Edenor , que dijo que compartirá una versión corregida cuando sea validada por el organismo.

Edesur , por su parte, señaló a LA NACION que sus datos llegan hasta febrero y afirmó que, en lo que va de este año, redujo un 30% el tiempo promedio de interrupción del servicio . La compañía vinculó esa mejora con cambios en su conducción y mencionó, entre sus obras, la construcción de la subestación Guillón. También informó que obtuvo un crédito por $320.000 millones para inversiones destinadas a mejorar la red.

El apagón del sábado pasado ocurrió fuera del semestre examinado y no integra estos cálculos. El Enrege abrió una investigación específica para reconstruir la falla de la subestación Malaver y determinar las responsabilidades. Las eventuales sanciones por ese episodio seguirán un trámite separado.

Fuente: La Nación