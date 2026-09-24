Encontraron el cadáver de un bebé en una bolsa abandonada en la calle

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Un macabro hallazgo conmocionó a la localidad cordobesa de Villa de María del Río Seco, donde encontraron el cadáver de un bebé dentro de una bolsa, abandonado en la vía pública. La investigación busca determinar cómo murió y en qué circunstancias llegaron los restos hasta ese lugar.

El hallazgo ocurrió el martes pasado en el pasaje Eva Perón, en el Barrio Norte. Una vecina fue quien alertó a la Policía cerca de las 17, luego de encontrar la bolsa en la calle.

La causa quedó a cargo de la fiscal Analía Cepede, quien trabaja para establecer la identidad del bebé, determinar la causa de su muerte y reconstruir lo ocurrido. En el lugar intervinieron efectivos policiales y personal de la Policía Judicial.

De acuerdo con las primeras pericias, el cuerpo no estaba completo. Una de las hipótesis que analiza la investigación es que animales de la zona podrían haber intervenido sobre los restos, aunque esta posibilidad todavía debe ser confirmada mediante los estudios forenses.

La fiscal Cepede explicó que, por el tamaño y las mediciones realizadas, los investigadores consideran que no se trataba de un feto, sino de un bebé que habría nacido varias semanas antes.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Córdoba, donde será sometido a distintos estudios que permitirán avanzar en la investigación.

Entre las medidas ordenadas, la Fiscalía comenzó a revisar historias clínicas de mujeres que hayan dado a luz en un período compatible con la edad estimada del bebé. También se analiza la posibilidad de que el nacimiento haya ocurrido de manera clandestina en un domicilio particular.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad del bebé ni se estableció la causa de su muerte.