Falso mentalista le hizo creer a una jubilada que su familia tenía un “maleficio” y le sacó 25.000 dólares

NACIONALES





Un hombre de 44 años quedó detenido en Santa Fe, acusado de estafar a una jubilada de 69 años mediante una supuesta “limpieza espiritual”. Según la investigación, le hizo creer que sobre su familia pesaba un maleficio y consiguió que le entregara US$25 mil y $300.000 en distintas ocasiones.

La investigación comenzó luego de que la mujer denunciara la maniobra, que habría comenzado tras escuchar por radio una publicidad sobre la visita de un supuesto mentalista a la localidad de Sarmiento.

El sospechoso, identificado como H.D.P., se habría presentado ante la mujer como alguien capaz de ayudarla a revertir una supuesta “magia negra” que afectaba a su familia. Primero le vendió tres cirios pascuales y luego le propuso realizar un ritual en un cementerio.

Durante ese encuentro, habría tomado cintas de una lápida y le aseguró que debía llevarlas hasta Roma para que fueran bendecidas.

Según la investigación encabezada por el fiscal Alejandro Benítez, la mujer comenzó entonces a entregarle dinero. Primero fueron US$3.000 y posteriormente otros US$22.000. A esa suma se agregaron $300.000.

El acusado también le habría pedido que mantuviera todo en secreto y le habría advertido que no debía contarles nada a sus hijos porque ellos también estaban “engualichados”. La mujer finalmente contó lo sucedido a sus familiares, quienes la convencieron de realizar la denuncia.

A partir de ese momento, investigadores de la Policía de Investigaciones reconstruyeron los encuentros y las entregas de dinero hasta identificar al sospechoso.

Durante un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Alfonsina Storni al 6000, la Policía secuestró un teléfono celular, un automóvil Peugeot y distintos elementos que quedaron bajo custodia judicial.

Entre los objetos encontrados había un maletín con cartas de tarot, velas, imágenes religiosas, cuadernos y sahumerios. Los investigadores sospechan que podrían haber sido utilizados durante las supuestas sesiones de “limpieza espiritual”.

H.D.P. quedó detenido y será imputado por defraudación. El fiscal Alejandro Benítez buscará determinar además si el sospechoso habría utilizado una modalidad similar con otras personas y si existen más posibles víctimas.