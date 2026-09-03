El Gobierno dice que Chile apoya el reclamo argentino por las islas Malvinas

En la previa a la cadena nacional que dará esta noche el presidente Javier Milei por la causa Malvinas , el Gobierno difundió un comunicado en el que dio a conocer el apoyo del gobierno de Chile en el tema. Fue luego de que el líder libertario se encontrara este mediodía con el presidente chileno, José Antonio Kast , durante su visita a Santiago de Chile.

En el párrafo anterior del comunicado se indicó que ambos presidentes “coincidieron” en que la soberanía sobre la “totalidad” del Estrecho de Magallanes corresponde a Chile.

En el comunicado, difundido por la Oficina del Presidente (OPRA), se consignó: “El Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur , y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República. Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”.

En el comunicado se consignó también que Milei agradeció el “tradicional apoyo del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros , que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

El pronunciamiento del gobierno de Kast siguió la línea de sus antecesores democráticos, que revirtieron el apoyo de la dictadura de Augusto Pinochet al Reino Unido durante la guerra de Malvinas , en 1982.

Milei se reunió este mediodía con Kast en el Palacio de la Moneda . Fue luego de haber dado un discurso, en el que fue muy elogioso con Kast, en el marco de su visita a Chile para participar del Foro de Madrid, organizado por la Fundación Disenso.

Luego de eso, Milei se reunió con la secretaria de Estado Adjunta para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers . En un gesto que no pasó desapercibido en el marco de la relación con Estados Unidos, en especial luego de las declaraciones de Donald Trump , que derivaron en la cadena nacional que se proyectará esta noche con la palabra del mandatario.

Luego del encuentro con Rogers fue el turno de la bilateral con Kast . Y tras ese encuentro, el mandatario argentino emprendió el viaje de regreso al país, con la mira puesta en la grabación de la cadena nacional.

Desembarcado en la Argentina desde Chile , tras la visita a su par Antonio Kast , Milei arribó a la Casa Rosada para hacer la grabación tres minutos antes de las 16. Lo hizo en medio de un fuerte operativo de seguridad y la grabación se extendió por alrededor de 15 minutos. El mandatario estuvo allí rodeado por su Gabinete en pleno y las espadas libertarias en el Senado y Diputados, Patricia Bullrich y Martín Menem .

La cuestión de la soberanía en las Islas copó la agenda esta semana, con las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la postura de Estados Unidos en “la cuestión Malvinas” .

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas” , fue la respuesta de Trump en el Salón Oval ante la consulta específica de un periodista. Fue la primera vez que el mandatario republicano se pronunció en ese sentido sobre la postura norteamericana en el diferendo entre Gran Bretaña y la Argentina.

Fuente: La Nación