Fue dos veces al hospital por dolor en el pecho, le dijeron que era ansiedad, le dieron el alta y murió horas después

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Giulia Silva de Araújo, de 26 años, murió pocas horas después de haber sido atendida dos veces en un hospital público y recibir el mismo diagnóstico: una crisis de ansiedad. La joven, que era profesora de Historia, había llegado al Hospital Municipal Francisco da Silva Telles con fuertes dolores en el pecho y dificultad para respirar.

Su familia sostiene que hubo negligencia y cuestiona la atención recibida. La madre de Giulia, Marluce Bezerra, contó que su hija tenía planes de estudiar otra carrera, trabajar en Estados Unidos y ayudar económicamente a su familia.

“Mi hija era joven, tenía planes de hacer otra carrera. Quería ir a Estados Unidos, trabajar allá, ganar mejor, ayudar a su hermana y ayudarme”, lamentó la mujer.

Según relató Fabiana, hermana de Giulia y enfermera, la joven ingresó al hospital alrededor de las 8.32 del viernes 28 de agosto con fuerte dolor en el pecho y falta de aire. Después de ser atendida, fue dada de alta con el diagnóstico de una crisis de ansiedad.

Alrededor de las 11.14, Giulia regresó al mismo hospital porque los síntomas continuaban. De acuerdo con su familia, esta vez tenía tanta dificultad para respirar que no podía permanecer sentada y llegó a desmayarse mientras esperaba ser atendida.

El hospital informó que en el segundo ingreso se repitieron los estudios realizados durante la primera atención y se agregaron un hemograma completo y una radiografía de tórax. Según la institución, tampoco se detectaron alteraciones y la joven permaneció en observación hasta ser reevaluada y recibir nuevamente el alta.

La Secretaría Municipal de Salud de Río de Janeiro sostuvo que Giulia recibió todos los cuidados indicados y que los estudios establecidos por protocolo para detectar cuadros cardíacos agudos dieron resultados normales.

También señaló que se le realizó un electrocardiograma, cuyo resultado no presentó alteraciones. Según el hospital, los signos vitales, incluidos la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura y saturación de oxígeno, se encontraban dentro de los parámetros normales.

Después de regresar a su casa, el estado de Giulia empeoró. Su familia la trasladó entonces al Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, en Duque de Caxias.

La joven llegó a esa institución a las 16.58 en paro cardiorrespiratorio. Los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron salvarla. El fallecimiento fue confirmado a las 17.25.

El certificado de defunción señaló como causa de muerte un “taponamiento cardíaco”, una afección en la que se acumula sangre o líquido alrededor del corazón y ejerce presión sobre este órgano.

La familia realizó una denuncia y la Policía Civil investiga el caso. La investigación está a cargo de la 59ª Comisaría de Duque de Caxias, donde se llevan adelante distintas diligencias para determinar las circunstancias de la muerte.

Mientras tanto, la familia cuestiona la atención recibida durante las dos consultas previas y busca determinar si existieron errores o fallas en el diagnóstico que pudieron haber influido en el trágico desenlace.