Había desaparecido hace dos días y la encontraron muerta: La atropelló un tren

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Lucía Vergara, de 28 años, era buscada por su familia desde el domingo. La joven estudiaba el Profesorado de Educación Inicial y realizaba una pasantía en un jardín de infantes.

El peor desenlace se confirmó después de 48 horas de búsqueda. El cuerpo de Lucía apareció durante la noche del domingo 30 de agosto cerca de la estación Floresta, luego de ser atropellada por una formación del tren Sarmiento.

La joven no llevaba documentación y permaneció en la morgue como NN hasta que los peritos lograron identificarla mediante sus huellas dactilares.

La familia había denunciado su desaparición el 31 de agosto en la Comisaría Segunda de Ramos Mejía. La preocupación había comenzado cuando Lucía dejó de responder mensajes y llamadas.

Tampoco se había comunicado con sus amigas ni se presentó a trabajar en el jardín Mi Pequeña Ciudad, donde realizaba una pasantía en la sala de lactarios.

Su hermano Nahuel contó que antes de desaparecer habían tenido una discusión. Lucía salió de la casa que compartía con su madre alrededor de las 16 del domingo y poco después dejó de responder.

“Mi mamá le mandó mensajes, pero no le llegaban; tampoco las llamadas, y ya no se pudo comunicar más”, relató el joven.

La familia también destacó que nunca antes se había ido sin avisar. Por ese motivo, radicaron una denuncia por averiguación de paradero y comenzó una búsqueda que se extendió por distintos sectores de la zona.

Ahora, los investigadores intentan reconstruir cómo llegó desde Ramos Mejía hasta Floresta y determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento. Una de las principales incógnitas es establecer si se trató de un accidente o si hubo intervención de terceros.

La muerte de Lucía también generó conmoción en la comunidad educativa. Desde el Profesorado de Educación Inicial y el jardín donde realizaba su pasantía la recordaron por su dulzura, calidez y el vínculo que había construido con los chicos y sus familias.

Desde la institución destacaron especialmente su actitud contenedora y el compromiso con el trabajo diario en la sala de lactarios, además de acompañar a sus familiares y a toda la comunidad educativa tras la trágica noticia.