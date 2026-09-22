El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

El Gobierno anunció este martes que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV -que estará en el país del 8 al 11 de ese mes- y anticipó que analiza otros asuetos para el resto de los días dentro de las jurisdicciones que visitará el sumo pontífice.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lo confirmó en diálogo con la prensa: “El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional”, dijo. Y agregó: “Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones, en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba , en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”.

La visita del Papa a la Argentina se extenderá durante cuatro días e incluirá actividades institucionales, pastorales y religiosas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Tras su llegada el domingo 8 de noviembre, participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, visitará el Monumento General San Martín, mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei y participará de un evento en el Palacio Libertad.

El lunes encabezará una misa en Palermo, recorrerá el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y se reunirá con sindicalistas, movimientos sociales, líderes religiosos y obispos. El martes viajará a Córdoba para celebrar la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantener encuentros con miembros de la Iglesia, antes de regresar a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes. Finalmente, el miércoles visitará el Complejo Penitenciario Federal, celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y partirá hacia Lima, Perú.

Monteoliva dio detalles del evento que se realizará el domingo en el Palacio Libertad. Según dijo estarán invitados los 23 gobernadores; el jefe de Gobierno de la Ciudad; todos los diputados, senadores, el Poder Judicial y el cuerpo diplomático. “Hablará su santidad y el presidente Javier Milei . Estarán todos los actores políticos e institucionales”, señaló.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó la reunión que ocurrió este martes en el Ministerio de Seguridad para avanzar en la organización de la visita del sumo pontífice. “El Papa es para todos los argentinos. Nos hemos juntado todas las fuerzas. Llegamos a una muy buena relación, lo que es muy productivo”, remarcó a la salida del encuentro.

De este cónclave participó también Monteoliva; el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva ; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Daniel Colombo ; el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso ; entre otras autoridades de las jurisdicciones de la ciudad de Buenos Aires, la Provincia y Córdoba.

Por su parte, García Cuerva mencionó que se requieren aproximadamente 20.000 voluntarios para trabajos de logística y el apoyo de los peregrinos en los eventos masivos. Por el momento, hay 14.000 personas registradas. Quienes estén inscriptos para la ayuda peregrina contarán con pasajes gratis en la red SUBE de transporte público durante los días que el Santo Padre esté en el país.

Desde el Gobierno porteño detallaron que habrá cortes de calles y una zona estéril alrededor del Papa, que irá del Monumento de los Españoles hasta la avenida Udaondo. La avenida del Libertador estará cortada el lunes 9 y el martes 10 donde se harán los operativos de la misa central y la reunión con los jóvenes.

En tanto, Alonso comentó: “El Papa se mueve por tierra, y eso significará cortar el tránsito desde la ciudad de Buenos Aires hasta Claypole, donde se va a visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, ida y vuelta”.

Se trata de una institución de residencia y atención integral para más de 400 personas con discapacidad que el Papa visitará el lunes a las 9. Habrá un recorrido en papamóvil para la llegada a Don Orione.

Sobre Luján señaló que es una ciudad atravesada por rutas nacionales y autopistas. “La idea es que haya cuatro grandes estacionamientos en los pueblos a 5, 6 y 8 kilómetros de Luján. Que la gente deje el auto allí y llegue caminando hacia la Basílica, como si fuera una peregrinación y tenga su ingreso el martes a la tarde. El miércoles por la mañana se celebrará la misa”, expresó.

Además, sostuvo que desde el viernes 6 de noviembre se realizarán cortes en Luján por cuestiones de logística. “El martes, a partir de las 16, ingresará la gente a la ciudad para la caminata. Va a haber pantallas y va a estar garantizada la hidratación y la salud”, sumó. Para este operativo habrá aproximadamente 15.000 policías que se desempeñarán en la seguridad del Papa, la organización del evento y la multitud. “Creemos que puede concurrir hasta dos millones de personas ”, aseguró.

Fuente: La Nación