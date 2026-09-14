El Feng Shui no quiere escaleras justo frente a la puerta de entrada de una casa: la sencilla solución que es tendencia en 2026

La puerta de entrada de una casa tiene un significado muy importante para el Feng Shui , dado que es el punto por el cual la energía del exterior ingresa a la vivienda y comienza a distribuirse. De acuerdo a esta práctica china milenaria, no solo hay que prestar atención al estado en el que se encuentra, sino también a los elementos que están ubicados justo delante .

En el caso de las escaleras, no es recomendable que comiencen frente a la puerta principal . Es que, según el Feng Shui, esto provoca que la energía avance rápidamente hacia el piso superior y no le permite que circule por la planta baja .

Cuando la energía ingresa por la puerta principal de una casa y se encuentra inmediatamente con una escalera, tiende a dirigirse hacia arriba en lugar de distribuirse primero por la planta baja . De esta manera, el Feng Shui advierte que puede generarse un desequilibrio energético dentro de la vivienda .

“Según el Feng Shui, lo mejor es evitar las escaleras que dan a la puerta principal . Esto se debe principalmente a que la energía sale por la puerta demasiado rápido, lo que conlleva una pérdida de riqueza y de conexión con la tierra”, enfatizó Helen Ye Plehn, fundadora de Helen Created Beauty y maestra de Feng Shui, en diálogo con la revista británica Livingetc .

Por el contrario, una escalera que está ubicada a un costado de la entrada o más alejada es interpretada de una manera más favorable. Es que en esos casos no aparece rápidamente en el camino al entrar al hogar.

Asimismo, la distancia también es importante . Si la puerta principal se abre hacia un living bastante amplio y la escalera está ubicada en el extremo opuesto, el efecto negativo es menor, dado que hay mucho espacio que existe entre ambos puntos.

Cuando hay una escalera frente a la puerta de entrada, cambiarla de lugar no suele ser una solución posible. En esos casos, el Feng Shui recomienda poner algún objeto que funcione como separación , como por ejemplo una alfombra o un recibidor.

El objetivo no es bloquear ni tampoco dificultar la circulación hacia la escalera, sino hacer que el sector de ingreso a la vivienda se diferencie visualmente.

En ese sentido, es muy importante no sumar muebles que obstruyan el paso, dado que el Feng Shui advierte que eso podría impedir que la energía que ingresa desde el exterior se distribuya por la casa.

Fuente: TN