Chile busca voluntarios para vivir en la Patagonia: Ofrecen alojamiento y tres comidas diarias a cambio de 30 horas de trabajo semanales

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Una convocatoria de voluntariado ofrece la posibilidad de vivir entre montañas, lagos y naturaleza en la Patagonia chilena, con alojamiento, tres comidas diarias y excursiones gratuitas a cambio de 30 horas de trabajo por semana.

La iniciativa se desarrolla en un proyecto de conservación ubicado en la comuna de Lonquimay, en la Patagonia norte de Chile. El territorio forma parte de la Reserva de la Biosfera Araucarias y del Kütralkura, reconocida por la UNESCO como el primer geoparque de Chile.

El lugar se extiende por unas 500 hectáreas junto a la Reserva Natural Alto Bío Bío, cerca de la frontera con Argentina. Allí se desarrollan actividades relacionadas con la educación ambiental, la geología y el ecoturismo, además de tareas de protección y conservación de especies.

Qué incluye el voluntariado

La propuesta, publicada en la plataforma Worldpackers, establece que los voluntarios deberán dedicar 30 horas semanales a distintas tareas del parque.

Entre las actividades previstas se encuentran trabajos de jardinería y la construcción, reparación y mantenimiento de senderos, domos, huertas y otras instalaciones.

A cambio, los participantes tendrán dos días libres por semana, una habitación compartida y desayuno, almuerzo y cena todos los días, incluidos los días de descanso.

Además, tendrán acceso básico a internet, una cocina equipada y servicio de lavandería. El programa también incluye tours y excursiones gratuitas, clases de idiomas y el uso libre de bicicletas.

Requisitos y duración

La estadía tiene una duración mínima de cuatro semanas y máxima de doce. Al finalizar el programa, el anfitrión entrega un certificado de culminación.

Para participar es necesario tener entre 18 y 60 años y contar con un nivel fluido de inglés o un nivel principiante de español.

La convocatoria no admite parejas ni dúos. Los interesados también deberán tener en cuenta que los gastos de vuelos, traslados y los trámites o permisos necesarios para ingresar y permanecer legalmente en Chile corren por cuenta de cada participante.

La propuesta está orientada a quienes buscan combinar una experiencia de viaje con tareas de conservación y una estadía en uno de los paisajes naturales más destacados de la Patagonia chilena.