Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, lunes 14 de septiembre

A pocos días del inicio de la primavera, volvió el frío intenso y se siente en algunos sectores del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , hubo al menos 14 ciudades por debajo de los 0°C entre las 7:00 y las 8:00 .

El primer puesto lo ocupó Río Grande (Tierra del Fuego) , con una temperatura de -4°C, sensación térmica de -9,3°C y humedad del 79%.

El segundo lugar fue para San Carlos de Bariloche (Río Negro) , con -3,7°C y humedad del 82%. El podio lo completó Malargüe (Mendoza) , con una temperatura de -2,6°C, sensación térmica de -4,8°C y humedad del 84%.

El top 10 de las temperaturas más bajas entre las 7:00 y las 8:00 quedó de la siguiente manera:

Fuente: TN