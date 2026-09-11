Dos ministros de Milei se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego y visitaron la base naval

USHUAIA . - Los ministros de Defensa, Carlos Presti , y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno , visitaron este viernes el lugar donde se instalará la futura Base Naval Integrada, en Ushuaia, Tierra del Fuego.

Tras el arribo, alrededor de las 11, se dirigieron a la Casa de Gobierno provincial, donde mantuvieron un encuentro con el gobernador Gustavo Melella, un aliado del kirchnerismo, y la vicegobernadora Mónica Urquiza.

Los mandatarios provinciales “mostraron toda la predisposición para ayudar en el proyecto de la Base Naval Integrada ”, remarcó Quirno.

El canciller consideró que “una de las cuestiones más importantes es cómo traemos los servicios al sector”, en referencia a la electricidad, el gas y la conexión digital de la base.

Quirno dijo que el gobernador Melella puntualizó que “no van a sumar financiamiento ni recursos para la obra”.

En abril de 2024, el presidente Javier Milei viajó a Ushuaia para reunirse con la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y Melella rechazó sumarse.

“El llamado del presidente a ponernos todos detrás de la Causa Malvinas creo que colaboró muchísimo a tener el excelente diálogo que tenemos hoy”, aseguró.

Tras la reunión, el gobernador fueguino también destacó el encuentro y habló sobre “la importancia que tiene para la provincia la reactivación del proyecto de la Base Naval Integrada”.

“Hace cuarenta años se viene hablando de la Base Naval Integrada, del Polo Logístico Antártico y de la Base Petrel, que también veníamos empujando, incluso con el gobierno nacional anterior”, recordó.

Gustavo Melella destacó la importancia de que la Argentina tome un “posicionamiento firme en el Atlántico Sur”, y remarcó que “nuestra provincia tiene un lugar geopolítico estratégico único que el mundo mira. Si uno ve cómo avanza Chile, cómo avanza Gran Bretaña, con todo respeto, la Argentina no se puede quedar atrás”.

Melella afirmó que “más allá de que uno tenga diferencias políticas e ideológicas en algunas cuestiones, en este proyecto estamos totalmente de acuerdo y hay que hacerlo. Son decisiones concretas y herramientas muy importantes para la defensa de la soberanía”.

La presencia de los funcionarios nacionales había sido definida durante la reunión de la mesa política del Gobierno realizada el pasado martes en Casa Rosada, en la que Presti presentó los avances del proyecto de infraestructura militar y logística previsto para la provincia , mientras que Quirno expuso junto al titular de Defensa los principales lineamientos de la política oficial vinculada con la soberanía y la cuestión Malvinas.

Posteriormente, los funcionarios se trasladaron al predio de la Base Naval Integrada, donde participaron de una exposición a cargo de la Armada Argentina en la que se presentó el proyecto, informó Presidencia en un comunicado.

La Base Naval Integrada está proyectada como un “polo logístico y operativo estratégico para el Atlántico Sur y como apoyo a la proyección argentina hacia la Antártida”.

La iniciativa contempla, además, funciones vinculadas al desarrollo de actividades científicas en la región.

Fuente: La Nación