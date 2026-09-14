Descubrió que su novia lo engañaba, se hizo pasar por ella y citó al amante en un monte: casi lo mata

Un joven que pensó que se encontraría con su amante en una forestación de las afueras de Esquina , en Corrientes , fue atacado a balazos y puñaladas por la pareja de la mujer, que luego se entregó en una comisaría y quedó detenido por "tentativa de homicidio" .

Todo ocurrió en las primeras horas de la tarde del jueves de la semana pasada en una plantación de eucaliptos del paraje Guayquiraró, pero se conoció este fin de semana, cuando el fiscal Javier Mosquera pidió la prisión preventiva para Ramón David Paré (25) .

Todo había comenzado unas horas antes, cuando el joven descubrió en el celular de su pareja una serie de mensajes que le dieron la certeza de que se estaba viendo a escondidas con un amante.

El ahora detenido se hizo pasar por la chica y pactó un encuentro íntimo en una forestación. Llegó un rato antes de las 13.30, el horario establecido, y esperó oculto la llegada del muchacho que mantenía furtivos encuentros con su novia.

De acuerdo con la reconstrucción que se pudo realizar hasta ahora, entre Paré y Maximiliano Vega (25) se generó una fuerte discusión, con reproches que fueron escalando rápidamente.

La víctima relató que, en un momento determinado, Paré sacó un arma de fuego y realizó un primer disparo hacia el suelo con la intención de amedrentarlo. El despechado no dudó: levantó el cañón del arma y apuntó a Vega, quien no pudo evitar ser alcanzado por el proyectil.

Pese a estar herido, la víctima se abalanzó sobre Paré y ambos comenzaron a forcejear. En esa lucha, el agresor perdió el arma, pero sacó un cuchillo y le asestó una puñalada .

Vega pudo escapar a la carrera del lugar aprovechando la forestación. Llegó hasta su casa y desde allí pidió asistencia médica debido a la hemorragia que presentaba en la zona abdominal.

El herido fue trasladado al Hospital San Roque, de Esquina, donde recibió atención y quedó internado , sin que corra peligro su vida.

Paré, en tanto, habría arrojado el arma de fuego en un arroyo cercano y luego se dirigió a un destacamento policial, donde se entregó tras relatar que había herido al amante de su pareja.

El hombre precisó el lugar donde se había producido la pelea y entregó el cuchillo utilizado.

En ese lugar, la Policía secuestró un par de alpargatas y una gorra, además de hallar rastros de sangre que serán cotejados para saber si corresponden a la víctima.

El fiscal Mosquera ordenó a la División Criminalística para toma de muestras en los brazos de Paré para una pericia en busca de rastros de pólvora, ya que hasta el momento no se pudo hallar el arma en el río Guayquiraró.

Fuente: Clarín