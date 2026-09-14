“Las viudas de Los Monos”: cayeron cuatro mujeres vinculadas a la banda narco de Rosario por vender droga detrás de un colegio

Cuatro mujeres fueron detenidas en Rosario acusadas de acopiar, distribuir y vender droga como parte de una banda que operaba detrás de un colegio secundario de la ciudad santafesina.

Las acusadas, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, están vinculadas a la banda rosarina Los Monos . De hecho, al menos una de las detenidas es pareja de un líder narco que está preso .

Las detenciones fueron el resultado de una investigación que se inició en julio de este año, en pleno Mundial de Fútbol y cuando la actividad escolar en la zona había disminuido por el receso invernal.

A partir de tareas de campo e inteligencia criminal, un grupo de agentes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario identificó una serie de domicilios involucrados en la operatoria en el barrio Las Flores.

El parte policial de estas actuaciones confirma que la investigación guarda relación con causas vinculadas a “Los Monos” .

La causa tuvo un episodio que le dio trascendencia pública, cuando apareció frente a la Escuela de Educación Técnica Profesional (EETP) Nº 346 una tela blanca con amenazas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro .

"En el mensaje se mencionaba a distintas personas, entre ellas a un líder narco detenido en el Complejo Penitenciario N.º 11 de Piñero, pareja de una de las mujeres detenidas durante este operativo ", detallaron este lunes fuentes del caso.

Durante las tareas de campo se logró establecer que se habían montado al menos seis búnkers narco , en los que se hacía acopio, distribución y comercialización de drogas ubicados detrás del colegio secundario.

Con estas pruebas, la jueza María Melania Carrara, ordenó la realización de 10 allanamientos, en los que se detuvieron a las cuatro sospechosas, todas argentinas y mayores de edad.

"Además, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana listas para su distribución, un revólver, una escopeta calibre 14, cartuchos y municiones, un cuchillo, una motocicleta, teléfonos celulares, anotaciones y otros elementos de interés para la causa. El parte totaliza 15,2 gramos de cocaína, 26,3 gramos de marihuana, dos armas de fuego y una motocicleta", detalló el Ministerio de Seguridad nacional, en un comunicado publicado hoy.

El operativo contó con la participación de 72 efectivos y 15 móviles policiales. Debido a la magnitud del despliegue, participaron efectivos de las Divisiones Unidades Operativas Federales Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Paraná, además de personal de la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOUCAD).

Fuente: Clarín