Chocó contra un caballo en la Ruta 2 y la Justicia condenó a AUBASA a pagar $4 millones

ZONALES





Un micro que circulaba por la Autovía 2 rumbo a Mar del Plata chocó contra un caballo que estaba suelto sobre la calzada y sufrió importantes daños. El accidente ocurrió el 29 de diciembre de 2021, cerca de las 23.30, a la altura del kilómetro 213, en el partido de Dolores.

El vehículo, un Scania, impactó contra el animal, que murió en el lugar. Poco después, el caballo también fue embestido por una Peugeot Partner que circulaba detrás. Como consecuencia del accidente, uno de los pasajeros del micro tuvo que ser trasladado a un hospital.

La empresa propietaria del colectivo inició una demanda contra Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) para reclamar una indemnización por los daños materiales y por la pérdida de valor del vehículo.

En primera instancia, el Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores hizo lugar al reclamo y fijó una indemnización de $4.091.398, más los intereses correspondientes.

Qué resolvió la Justicia

AUBASA apeló la decisión y argumentó que la aparición del caballo sobre la ruta había sido un hecho imprevisible e inevitable. También cuestionó la responsabilidad atribuida al conductor del micro.

El caso llegó a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, donde los jueces Diego Ucín y Roberto Mora rechazaron los planteos de la concesionaria y de Provincia Seguros, su aseguradora.

Los magistrados consideraron que la presencia de animales sueltos en una ruta no puede ser considerada completamente imprevisible. Por eso, señalaron que la empresa concesionaria debía demostrar qué medidas había adoptado para evitar este tipo de situaciones.

Según el fallo, durante el proceso no se acreditó la existencia de cartelería de advertencia, controles, patrullajes suficientes u otros mecanismos concretos destinados a prevenir la presencia de animales sobre ese tramo de la Autovía 2.

Por ese motivo, la Cámara confirmó la responsabilidad de AUBASA por el accidente.

Cómo se compone la indemnización

La Justicia confirmó $1.019.398 por los daños materiales ocasionados en el micro y otros $3.072.000 por la pérdida de valor venal del vehículo.

Este último concepto corresponde a la depreciación que sufrió el colectivo después de