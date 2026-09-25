De qué murió “El Negro” González Oro

Duelo en el mundo del periodismo. A los 74 años murió Oscar González “El Negro” Oro , según pudo confirmar LA NACION . Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento del conductor, que llevaba tiempo instalado en Punta del Este, Uruguay. Sin embargo, en 2025 contó que tenía dificultades físicas para moverse.

El periodista pasó los últimos años en Uruguay. En julio de 2025, reveló en diálogo con A la tarde (América TV) que decidió no volver a viajar a Madrid, España, a visitar a sus hijos porque sentía que no le daba el cuerpo y no quería que lo asistieran con una silla de ruedas en el aeropuerto. “Son 17 horas de viaje y no lo soporto. Nunca voy a pedir asistencia, que me lleven en silla de ruedas porque me da vergüenza verme así. Que me vean así no me interesa; ahora verme yo así no quiero ”, expresó.

Asimismo, en julio del año pasado publicó en sus redes sociales una serie de mensajes que generaron preocupación entre sus seguidores. Compartió frases como: “Sacá el tiempo, la última reunión familiar no avisa”; “Haz esa sobremesa, la última comida juntos no avisa” y “respondé esa llamada, el último ‘ring’ no avisa”.

Fuente: La Nación