El riesgo país ya supera los 600 puntos y el dólar oficial cotiza a $1545, su valor más alto del año

El riesgo país sube por décima rueda consecutiva: se dispara 50 unidades y se acerca a los 630 puntos básicos. Es la primera vez desde abril en que el indicador elaborado por JP Morgan supera la barrera de los 600 y se ubica en niveles que no registraba desde fines de marzo.

A su vez, el dólar oficial minorista tiene nuevamente una leve alza y alcanza un nuevo valor nominal máximo del año .

Con una suba en el día de 50 unidades (+8,7%), el riesgo país sube hasta los 628 puntos básicos , de acuerdo a las pantallas de Rava. Este movimiento se explica por el desempeño de los bonos soberanos : los títulos bajo ley local retroceden hasta 3% (AL41D) y los Globales caen hasta 2,7% (GD46D).

Javier Giordano, economista de CFA, señaló a través de su cuenta de X que los bonos argentinos “continúan la mala racha” y cierran “una semana para el olvido”, en la que se desplomaron 3,6%.

El especialista apuntó a un “ contexto internacional desfavorable ” para los mercados emergentes: el fondo de los mercados emergentes (EMB) baja 0,3% (-1,6% en la semana), mientras que la tasa del tesoro de EE.UU. a 10 años cotiza en 5,22%.

Bonos argentinos continúan la mala racha con caídas de 0,8% promedio cerrando una semana para el olvido en la que se desplomaron 3,6%. Contexto internacional desfavorable para emergentes: EMB -0,3% hoy y -1,6% en la semana mientras que la tasa del tesoro de EEUU a 10 años no… pic.twitter.com/YdL0HJlyDg

En lo que va del mes, el indicador acumula una escalada de 116 unidades (+22,7%) y se ubica en niveles que no registraba hace siete meses , cuando el pasado 20 de marzo cerró en 633 puntos. En abril fue la última vez en que el se posicionó por encima de la barrera de los 600. A partir de que las principales calificadoras de riesgo le subieran la nota a la deuda soberana argentina, los meses siguiente se fue comprimiendo hasta tocar a mediados de julio los 402, el mínimo en la gestión de Javier Milei.

Sin embargo, durante agosto y septiembre fue borrando ese descenso hasta ubicarse 57 unidades por encima del valor con el que inició el año (+10%) .

Fernando Marull, economista de FMyA, señaló que esta racha alcista, que se inició hace dos meses, se debe a varios factores, donde lo local pega un poco más, pero el contexto internacional no acompaña. “ Con un contexto global más difícil, menos compras de reservas, cierre de la emisión internacional y el riesgo electoral, el programa financiero 2027 se pone en duda ”, determinó el analista.

En agosto, la deuda argentina se desacopló por motivos locales , donde los datos negativos de la actividad, la caída en las encuestas y la imagen del Gobierno estancada provocó que el mercado revise la probabilidad implícita de reelección de Milei. En septiembre, empezó a pesar más el clima global a partir de la suba de tasas de la FED.

Al respecto, Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, afirmó que “probablemente tanto los factores internos como los externos estén influyendo ”. Precisó que, si bien hubo malas noticias en el ámbito local tras los datos negativos sobre la actividad económico y la pobreza ayer, es “ muy difícil escapar del contexto internacional de tasas al alza y fortaleza del dólar ”.

A su vez, el país tiene un “problema adicional” respecto de sus pares de la región porque ya tiene un “riesgo país relativamente alto”, entonces un escenario adverso a nivel global lo complica más.

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADRs) tienden a la baja , a contramano de los principales índices de Wall Street. Las mayores caídas son de YPF (-2,2%), Transportadora de Gas del Sur (-2%) y Banco Macro, (-1,6%). Por su parte, Corporación América sube 1%.

El Merval cede por quinta rueda consecutiva y cotiza a 2.926.924 unidades (-0,4%), lo equivalente a US$1800 al ajusta al dólar contado con liquidación (-1,2%). Retroceden mayormente Bolsas y Mercados Argentinos (-1,9%), YPF (-1,5%) Y Banco Macro (-1,1%). En tanto, Loma Negra salta 2,3%.

El dólar oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1545 , $5 más que el cierre anterior (+0,3%). Tras mantener estabilidad desde el pasado 16 de septiembre, en dos días sumó $10 y alcanzó su valor más alto del año. Al comparar con distintos bancos, el valor promedio del mercado es de $1542,76 , de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

En ese sentido, el dólar tarjeta ―cotización sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior y se basa en el tipo de cambio minorista― también sube hasta los $2008,50. De ese modo, se consolida por encima de los $2000 tras haber perforado ese techo ayer.

El tipo de cambio mayorista también alcanza un nuevo máximo nominal del año : suma $4,50 (+0,3%) y opera a $1524. Igualmente, mantiene una distancia con el techo de la banda cambiaria ―establecido hoy a $1912,76― del 25%.

El dólar MEP sube $6,33 y figura en las pantallas a $1550,68. El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1619,85, $5,68 más que su valor de apertura.

Gustavo Quintana, operador de cambio en PR,señaló que, ante la proximidad del fin de mes, “ habitualmente hay más demanda por cobertura por cierre de posiciones ”. A su vez, hay vencimientos de deudas: “Seguramente sigue influyendo algo el fixing de títulos vinculados al dólar”. A esto se suma las expectativas sobre las elecciones presidenciales y el panorama internacional tampoco ayuda. “ Todos los fines de mes viene sucediendo algo parecido, en esta oportunidad partiendo de un piso más alto ”, observó.

Fuente: La Nación