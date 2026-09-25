Un adolescente fue atacado por una patota y está internado en terapia intensiva

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Un adolescente de Vista Alegre Sur, Neuquén, permanece internado en terapia intensiva luego de ser atacado por un grupo de al menos 10 personas que lo golpearon y le arrojaron piedras. Según la denuncia de su familia, uno de los agresores también lo golpeó con un ladrillo en la cabeza.

El hecho ocurrió en el playón deportivo del barrio Ruca Luhé. De acuerdo con la denuncia, un joven llegó acompañado por dos mujeres, amenazó a Tiziano y comenzó a arrojarle piedras. Poco después se sumaron más personas, señaladas como familiares del primer agresor.

La agresión continuó hasta el domicilio de la víctima. Según consta en la causa, los atacantes ingresaron al patio de la vivienda y golpearon al adolescente en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza.

Un vecino intervino y logró detener el ataque, por lo que los agresores escaparon. Tiziano fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Castro Rendón, donde permanece internado en terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

Su madre, Jorgelina, realizó la denuncia en la Comisaría N°49 y pidió que se investigue a todas las personas que participaron del ataque.

La Fiscalía de Actuación Genérica ordenó distintas medidas para reconstruir lo ocurrido, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas y tareas destinadas a identificar a todos los involucrados. La causa fue iniciada por el delito de lesiones graves y, hasta el momento, uno de los presuntos agresores fue identificado y notificado por la Justicia.

La familia convocó a una manifestación para este viernes 25 de septiembre en la Plaza Susana Teixé, donde pedirán justicia y avances en la investigación.

“Terminó golpeado de un ladrillazo en la cabeza, a mi niño lo tengo en terapia. Estoy pidiendo justicia por él”, expresó Jorgelina en un video difundido en redes sociales.

La mujer también sostuvo que, según su relato, anteriormente habría habido amenazas y episodios violentos vinculados con personas señaladas en la causa.

Jorgelina describió a su hijo como un adolescente tranquilo, que la ayudaba en su trabajo como albañil. También contó que soñaba con boxear y que esperaba volver a encontrarse con sus compañeros de fútbol.