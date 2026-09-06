“Dame la moto o te meto un tiro”: cuatro ladrones amenazaron a un hombre con un arma para robarle en Chaco

Cuatro delincuentes interceptaron a un hombre que circulaba en moto y lo amenazaron con un arma para robarle . “Dame la moto o te meto un tiro” , le gritaron. El hecho sucedió en Chaco.

El episodio ocurrió alrededor de las 19:30 del sábado sobre la avenida España. La víctima avanzaba en sentido descendente a bordo de una Zanella ZB 110 de color gris plata y, al llegar a la intersección con Pasaje Fortín Rivadavia, una Honda Wave roja con dos hombres se cruzó delante de él.

Detrás de esa motocicleta circulaba una segunda de gran cilindrada y color oscuro. En él viajaban otros dos hombres, que llevaban las caras tapadas.

Según el relato que posteriormente realizó la víctima, uno de los ocupantes de la segunda motocicleta descendió, se acercó y le apuntó directamente en la cara.

“Dame, dame porque te meto un tiro, te quemo”, le dijo el delincuente. Ante la amenaza, el hombre entregó la Zanella ZB 110 y los asaltantes se dieron a la fuga.

La denuncia fue radicada alrededor de las 20:45 en la Comisaría Tercera de Barranqueras. A partir de allí, personal del Servicio Externo comenzó una serie de tareas investigativas para intentar localizar la motocicleta.

La búsqueda finalmente permitió encontrar la moto abandonada entre las malezas, en inmediaciones de avenida Nicaragua y avenida España.

Los efectivos también realizaron la correspondiente verificación en el sistema SIGEBI, donde constataron que la motocicleta tenía un pedido activo relacionado con la causa.

El vehículo fue secuestrado bajo acta y quedó a disposición de las autoridades. Posteriormente, la Fiscalía N° 13 dispuso que la Zanella fuera entregada nuevamente a su propietario.

Fuente: TN