Iba a pescar, murió atropellado por el padre de un ex piloto de TC: Su familia busca testigos

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Eduardo Alberto Young, un jubilado de 67 años de Cañuelas, murió el 23 de julio pasado cuando circulaba en moto rumbo a una jornada de pesca. Fue atropellado por una camioneta Audi Q5 en el kilómetro 81 de la Ruta 3 y su familia reclama avances en la investigación.

El accidente ocurrió cerca de las 11 de la mañana. Según la reconstrucción inicial, la camioneta, conducida presuntamente por Ernesto José Ciantini, de 80 años, impactó desde atrás a la moto de Young. El hombre salió despedido varios metros y murió en el acto.

La causa está a cargo del fiscal Javier Berlingieri, titular de la UFI N°1 descentralizada de Cañuelas. Por el momento, Ciantini está imputado por homicidio culposo y todavía no fue indagado, a la espera de los resultados de la pericia accidentológica.

La Justicia aún no estableció con precisión cómo ocurrió el choque. Las pericias deberán determinar, entre otros aspectos, la mecánica del accidente y las condiciones en las que circulaban los vehículos.

Ciantini es un empresario del rubro de la papa y padre del expiloto de Turismo Carretera José “Bocha” Ciantini. Una mujer que viajaba junto a él en la camioneta ya brindó su testimonio ante los investigadores.

La familia de Young, en tanto, busca testigos que hayan presenciado el accidente. Solange Young, hija de la víctima, aseguró que necesitan conocer con precisión quién conducía la camioneta y qué ocurrió en los momentos previos al impacto.

La mujer también reclamó que se incorporen rápidamente las imágenes de las cámaras de seguridad de la ruta y de la zona del accidente. Según explicó, personas de Balcarce se comunicaron con la familia y pusieron en duda que Ciantini haya estado al volante.

Otro de los puntos que la familia espera que sea esclarecido es la información registrada por la computadora interna de la Audi Q5. Ese sistema podría aportar datos sobre la velocidad del vehículo y otros parámetros relacionados con el momento del choque.

La hija de Young también cuestionó el tiempo transcurrido hasta la realización del test de alcoholemia. Según su denuncia, se habría realizado cerca de ocho horas después del accidente. La familia aguarda además los resultados de los análisis de sangre realizados al conductor.

La camioneta y la moto continúan bajo custodia judicial mientras avanza la investigación. La familia de Young pidió que la imputación sea agravada a homicidio con dolo eventual y reclamó que se determine si existió una conducta que pudiera haber previsto el resultado fatal.

Quién era Eduardo Young

Eduardo Young estaba casado desde hacía 49 años y ya estaba jubilado. La moto era uno de sus medios habituales de transporte y la pesca era uno de sus pasatiempos.

El día del accidente había decidido salir a pescar y regresar luego a su casa para ayudar con los preparativos del cumpleaños de su esposa, que se celebraría al día siguiente.

Su hija lo recordó como una persona solidaria, que incluso acostumbraba detenerse cuando viajaba en moto para ayudar a otros conductores que tenían algún problema en la ruta.

Young llevaba casco y, según su familia, tenía la documentación y el seguro de la moto en regla. La había comprado apenas tres meses antes del accidente.

Ahora sus familiares esperan que la investigación avance y permita determinar con precisión cómo ocurrió el choque y quién tuvo responsabilidad en la muerte del jubilado.