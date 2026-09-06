BIODIGESTORES: Una firma de Madariaga instala la herramienta para transformar residuos del campo en energía y nuevas oportunidades productivas

MADARIAGA



Los biodigestores se han convertido en una de las tecnologías más interesantes para avanzar hacia modelos productivos más eficientes y sustentables. Aunque su funcionamiento se basa en un proceso biológico que ocurre naturalmente en ausencia de oxígeno, su aplicación permite transformar residuos orgánicos que muchas veces representan un problema en una fuente de energía y recursos aprovechables. Los biodigestores se han convertido en una de las tecnologías más interesantes para avanzar hacia modelos productivos más eficientes y sustentables. Aunque su funcionamiento se basa en un proceso biológico que ocurre naturalmente en ausencia de oxígeno, su aplicación permite transformar residuos orgánicos que muchas veces representan un problema en una fuente de energía y recursos aprovechables.





En el ámbito rural esta práctica ya llegó a campos de Madariaga y la zona y una firma local los comercializa e instala. Se trata de Agustín Yoldi artículos rurales (2257) 529861.





Los biodigestores tienen un potencial particularmente importante porque permiten aprovechar distintos tipos de residuos generados por las actividades agropecuarias. Estiércol de animales, restos de cosechas, residuos de industrias agroalimentarias y otros materiales orgánicos pueden ingresar al sistema para ser tratados mediante un proceso controlado de digestión anaeróbica.





La digestión anaeróbica es el proceso mediante el cual determinados microorganismos descomponen la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Como resultado de esa actividad biológica se producen principalmente dos elementos: biogás, que puede utilizarse como fuente de energía, y digestato, un material rico en nutrientes que puede ser aprovechado como fertilizante o enmienda para los suelos.





Esta característica convierte al biodigestor en algo mucho más importante que un simple sistema para eliminar residuos. Se trata de una herramienta capaz de integrar diferentes partes de una explotación agropecuaria y establecer una relación entre producción, tratamiento de residuos, generación de energía y recuperación de nutrientes.





Uno de los principales beneficios está relacionado precisamente con el manejo de los residuos. En establecimientos ganaderos, por ejemplo, grandes cantidades de estiércol pueden acumularse diariamente. Si estos residuos no reciben un tratamiento adecuado, pueden generar olores, atraer insectos, contaminar cursos de agua y producir emisiones de gases de efecto invernadero.





El biodigestor permite incorporar parte de esos residuos a un circuito controlado. En lugar de considerar al estiércol únicamente como un desecho que debe retirarse, puede ser tratado como una materia prima capaz de generar productos útiles para la propia explotación.





El proceso comienza con la recolección de los residuos orgánicos. Dependiendo del tipo de biodigestor y de la actividad productiva, pueden utilizarse estiércoles de bovinos, porcinos, aves u otros animales, además de residuos vegetales y subproductos de determinadas industrias.





Una vez incorporada la materia orgánica al biodigestor, los microorganismos comienzan a degradarla. El proceso se desarrolla dentro de un ambiente cerrado y sin presencia de oxígeno, bajo determinadas condiciones de temperatura, humedad y carga orgánica que deben ser controladas para obtener un funcionamiento eficiente.





Durante este proceso se genera el biogás. Su composición puede variar de acuerdo con la materia prima utilizada y las características del sistema, pero contiene principalmente metano y dióxido de carbono. El metano es el componente que le otorga al biogás su capacidad para ser utilizado como combustible.





El biogás puede tener diferentes aplicaciones. En una explotación rural puede utilizarse para generar calor, por ejemplo para calentar agua, o puede alimentar equipos diseñados para su aprovechamiento energético. En instalaciones de mayor escala, también puede emplearse para producir electricidad mediante generadores apropiados.





La posibilidad de producir energía dentro del propio establecimiento representa una ventaja significativa. Un productor que dispone de una fuente permanente de residuos orgánicos puede convertir parte de esos materiales en energía destinada a cubrir determinadas necesidades de su actividad.





Esto puede resultar especialmente interesante en establecimientos que poseen un consumo energético elevado. Granjas porcinas, tambos, establecimientos ganaderos intensivos y plantas agroindustriales pueden generar importantes cantidades de residuos que, mediante un sistema correctamente dimensionado, pueden convertirse en una fuente energética complementaria.





El aprovechamiento del biogás también puede reducir la dependencia de combustibles convencionales. Esto no significa necesariamente que una explotación pueda independizarse completamente de la red eléctrica o de otros combustibles, pero sí puede disminuir determinados consumos y mejorar su eficiencia energética.





Uno de los aspectos más interesantes de los biodigestores es que la energía no constituye el único producto aprovechable. Al finalizar el proceso de digestión anaeróbica queda un material denominado digestato, que contiene nutrientes y materia orgánica que pueden ser utilizados nuevamente en el sistema productivo.





El digestato puede presentar características diferentes según el tipo de residuo utilizado y las condiciones del proceso. En términos generales, contiene nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, además de materia orgánica, por lo que puede tener valor agronómico cuando es correctamente gestionado.





Esto permite cerrar parcialmente el ciclo de nutrientes. Los animales generan residuos, esos residuos ingresan al biodigestor, se produce energía y el material restante puede regresar al suelo como parte de una estrategia de fertilización.





De esta manera, el biodigestor puede integrarse dentro de un concepto de economía circular. En lugar de seguir un modelo lineal en el que los recursos ingresan al establecimiento, se utilizan y finalmente se convierten en residuos, se busca recuperar parte de esos materiales y devolverlos al sistema productivo.





Para el campo, esta lógica tiene una importancia especial. La actividad agropecuaria depende permanentemente de recursos naturales, energía, agua y nutrientes. Recuperar una parte de los materiales generados dentro de la propia explotación puede contribuir a mejorar la eficiencia general del sistema.





El uso del digestato como fertilizante puede generar además un ahorro potencial en determinados establecimientos. Si bien no reemplaza automáticamente todos los fertilizantes comerciales y su utilización debe realizarse a partir de análisis y recomendaciones agronómicas, puede aportar nutrientes que de otra manera deberían incorporarse mediante otras fuentes.





Por eso, antes de aplicar digestato sobre un lote, resulta fundamental conocer su composición y las características del suelo. La dosis, el momento de aplicación y la forma de incorporación deben responder a criterios agronómicos para evitar aplicaciones excesivas o pérdidas de nutrientes.





Otro beneficio está relacionado con la reducción de olores. El tratamiento anaeróbico modifica la materia orgánica y puede disminuir determinados compuestos responsables de los malos olores asociados al almacenamiento y manejo de estiércoles sin tratamiento.





También puede contribuir a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales del establecimiento, aunque el grado de reducción de microorganismos patógenos depende del diseño, la temperatura, el tiempo de retención y las condiciones específicas del proceso. Por eso, un biodigestor no debe ser considerado automáticamente como un sistema de esterilización.





Desde el punto de vista ambiental, uno de los principales aportes potenciales se relaciona con el manejo del metano. Cuando grandes cantidades de estiércol se almacenan en determinadas condiciones, pueden producirse emisiones de metano directamente a la atmósfera.





Al capturar el biogás dentro de un biodigestor y utilizarlo como combustible, el metano puede ser aprovechado energéticamente en lugar de liberarse sin control. Esto puede contribuir a reducir el impacto climático asociado al manejo de determinados residuos orgánicos.





Sin embargo, es importante entender que los beneficios ambientales no aparecen simplemente por instalar un biodigestor. El sistema debe funcionar correctamente, evitar fugas de biogás y contar con un manejo adecuado tanto de los residuos como del digestato.





La planificación es, por lo tanto, una parte fundamental de cualquier proyecto. Antes de construir un biodigestor es necesario conocer cuántos residuos produce el establecimiento, qué características tienen, cuánta energía podría generarse y qué destino tendrán los productos resultantes.





También debe analizarse la disponibilidad de agua, la ubicación del equipo, la distancia respecto de los lugares donde se generan los residuos y los puntos donde se utilizará el biogás. Un biodigestor eficiente necesita que la logística del establecimiento acompañe su funcionamiento.





El tamaño también es determinante. No existe un único biodigestor adecuado para todos los productores. Una pequeña explotación puede requerir una instalación de dimensiones reducidas, mientras que un establecimiento ganadero o agroindustrial de gran escala puede necesitar una infraestructura mucho más compleja.





Entre los sistemas existentes pueden encontrarse biodigestores de diferentes diseños y materiales. Hay modelos de pequeña escala utilizados en establecimientos familiares y otros de mayor capacidad construidos con estructuras diseñadas para soportar grandes volúmenes de materia orgánica durante períodos prolongados.





La temperatura es otro factor importante. Los microorganismos responsables de la digestión anaeróbica necesitan determinadas condiciones para desarrollarse. Cuando las temperaturas son bajas, el proceso puede hacerse más lento y disminuir la producción de biogás.





Por este motivo, el diseño debe contemplar las condiciones climáticas de cada región. En determinados proyectos puede ser necesario incorporar sistemas de calefacción o aislamiento, mientras que en otros las condiciones ambientales permiten trabajar con sistemas más simples.





La alimentación del biodigestor también requiere atención. No todos los residuos tienen el mismo potencial para producir biogás. La composición del material, su humedad, la cantidad de materia orgánica disponible y la presencia de determinados compuestos influyen directamente sobre el proceso.





Una alimentación irregular puede afectar el rendimiento. Por eso, los proyectos más desarrollados requieren una planificación permanente de las cargas y un seguimiento de diferentes parámetros de funcionamiento.





El control es especialmente importante cuando el biodigestor forma parte de una explotación que depende de él para generar energía. Un sistema de mayor escala puede incorporar sensores y equipos destinados a controlar temperatura, presión, caudal y otras variables.





El biogás obtenido también puede requerir tratamiento antes de determinados usos. Dependiendo de su destino, pueden ser necesarios sistemas para retirar humedad, sulfuro de hidrógeno u otros componentes que puedan afectar los equipos.





Cuando el biogás se utiliza para generar electricidad, por ejemplo, el mantenimiento del motor y del sistema de generación adquiere una importancia fundamental. La energía producida no depende únicamente de la existencia del biodigestor, sino del correcto funcionamiento de toda la cadena.





En explotaciones de mayor escala puede incluso analizarse la posibilidad de utilizar el biogás para producir biometano, un combustible con características similares al gas natural una vez sometido a procesos de purificación y enriquecimiento.





El biometano abre posibilidades todavía mayores porque permite utilizar el gas en aplicaciones que requieren un combustible de mayor calidad. Sin embargo, su producción implica inversiones, infraestructura y procesos tecnológicos considerablemente más complejos que los necesarios para utilizar biogás directamente.





En el campo, otra ventaja potencial es la posibilidad de aprovechar el calor generado durante determinados procesos. Cuando se produce electricidad mediante un motor alimentado con biogás, parte de la energía se transforma en calor. Ese calor puede ser recuperado y utilizado para otras necesidades.





Este sistema, conocido como cogeneración, permite aprovechar simultáneamente electricidad y energía térmica. Para determinados establecimientos puede representar una alternativa de gran interés porque aumenta el aprovechamiento energético del biogás producido.





Los biodigestores también pueden contribuir a mejorar la gestión integral de los establecimientos ganaderos. En lugar de acumular residuos en distintos sectores, es posible establecer un circuito de recolección, tratamiento y aprovechamiento que ordene parte de la gestión ambiental de la explotación.





Esto puede tener además un impacto positivo sobre la relación entre las actividades productivas y las comunidades cercanas. Una correcta gestión de residuos ayuda a disminuir olores, presencia de insectos y riesgos de contaminación, factores que muchas veces generan conflictos entre establecimientos rurales y poblaciones próximas.





Pero la instalación de un biodigestor también presenta desafíos. La inversión inicial puede ser importante y debe analizarse cuidadosamente antes de tomar una decisión. Además, no se trata de una infraestructura que pueda instalarse y abandonarse sin mantenimiento.





El productor debe considerar costos de construcción, operación, mantenimiento, tratamiento del biogás, manejo del digestato y eventualmente reemplazo de componentes. También debe evaluarse cuánto tiempo será necesario para recuperar la inversión y qué valor tendrá la energía producida.





Por eso, cada proyecto necesita un estudio técnico y económico específico. Dos establecimientos con una cantidad similar de animales pueden tener resultados diferentes si cambian la disponibilidad de residuos, el consumo energético, las distancias internas, los costos de infraestructura o el destino del digestato.





A pesar de estas dificultades, los biodigestores representan una tecnología con un enorme potencial para el desarrollo agropecuario. Permiten mirar los residuos desde una perspectiva diferente: aquello que anteriormente era considerado un problema puede convertirse en parte de una solución energética y productiva.





En definitiva, un biodigestor puede transformar residuos en energía, residuos en fertilizantes y problemas ambientales en oportunidades productivas. Su importancia no está solamente en el biogás que genera, sino en la posibilidad de integrar diferentes procesos dentro de una misma explotación.





Para el sector agropecuario, esta tecnología puede formar parte de una estrategia más amplia de transición hacia sistemas eficientes y circulares, donde los recursos sean aprovechados varias veces y donde la producción de alimentos pueda complementarse con la generación de energía y la recuperación de nutrientes.





El verdadero potencial de los biodigestores aparece cuando dejan de ser considerados simplemente como una instalación destinada a producir gas y pasan a formar parte de una planificación integral del establecimiento. Residuos, energía, fertilización, ambiente y economía pueden conectarse dentro de un mismo circuito.





En un escenario en el que el campo enfrenta el desafío de producir más eficientemente, reducir costos, mejorar el manejo ambiental y aprovechar nuevas fuentes de energía, los biodigestores aparecen como una alternativa tecnológica que merece ser estudiada. No son una solución universal ni funcionan de la misma manera para todos los productores, pero pueden convertirse en una herramienta de enorme valor cuando existe disponibilidad suficiente de materia orgánica y un proyecto correctamente diseñado.





La clave está en entender que el biodigestor no elimina el valor de los residuos: lo recupera. Convierte materia orgánica en biogás, devuelve nutrientes al suelo mediante el digestato y puede generar una nueva fuente de energía para el propio establecimiento.





Por eso, más que hablar solamente de una tecnología para producir biogás, los biodigestores representan una manera diferente de pensar la producción agropecuaria: un modelo donde los residuos pueden convertirse en recursos, la energía puede producirse dentro del campo y los nutrientes pueden volver a la tierra.