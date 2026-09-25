Condenaron a 10 años de prisión a una mujer por facilitar abusos sexuales contra su hija de 7 años: cumplirá la pena en su casa

Una mujer de 52 años fue condenada este jueves a diez años de prisión por haber facilitado abusos sexuales contra su hija de 7 años, una nena con síndrome de Down, en Santa Fe.

El Tribunal de Cañada de Gómez resolvió que la acusada continúe cumpliendo la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria .

La causa fue caratulada como corrupción de menores agravada por el vínculo y estuvo a cargo de la fiscal Abi Luz Cabrera.

La investigación comenzó en 2025 después de que una persona realizara una denuncia anónima a la línea 137 , destinada a recibir consultas y denuncias por violencia familiar y sexual.

A partir de esa comunicación, la fiscal solicitó un allanamiento en la casa de la acusada y se dispuso que la nena fuera trasladada para realizarle estudios médicos.

Durante la revisión, los profesionales constataron que la menor presentaba lesiones compatibles con abuso sexual , un elemento que se incorporó a la investigación judicial.

Según la información difundida sobre el expediente, no pudo determinarse durante cuánto tiempo la mujer habría expuesto a su hija a los abusos .

El Ministerio Público de la Acusación también investigó a dos hombres como posibles sospechosos , aunque hasta el momento no se informaron avances significativos respecto de su eventual participación.

El juez Guillermo Lanfranco Pari resolvió condenar a la acusada a diez años de prisión y, al mismo tiempo, mantener la modalidad domiciliaria que ya regía por decisiones judiciales anteriores.

De esta manera, pese a la condena impuesta por corrupción de menores agravada por el vínculo , la mujer continuará cumpliendo la pena en su casa.

La identidad de la acusada se mantiene reservada para proteger a la víctima, que es menor de edad .

Fuente: TN