Caso Agostina Vega: encuentran en el celular de Barrelier, diálogos y fotos con la adolescente y ahora lo imputan por una nueva causa

Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de la adolescente Agostina Vega en Córdoba, sumó un nuevo caso en su contra. Tras peritarle dos de sus teléfonos celulares: le encontraron búsquedas reiteradas de contenido sexual sobre menores.

Pero, además le permitió a la Justicia reconstruir contactos previos y fotos enviadas por la adolescente asesinada en mayo. Esto refuerza la teoría de la "obsesión" de Barrelier para con la víctima.

Según confirmaron desde la fiscalía encabezada por Raúl Garzón, en los dispositivos peritados los investigadores hallaron fotos de Agostina y contactos previos al femicidio , que elevaron como "relevantes para reconstruir las conductas del imputado previo al brutal femicidio de la joven".

Así, la investigación del exbarra brava de Instituto que arrancó por el femicidio de Agostina, tuvo derivaciones en nuevas imputaciones. La de estas últimas horas, por " tenencia de material de abuso sexual infantil" .

Si bien, esta nueva causa no tiene que ver con el femicidio de la adolescente de 14 años, es un caso nuevo que se le suma a Barrelier. Y tendrá que declarar la semana próxima, el martes.

La decisión de esta nueva imputación es llevada adelante por el fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, según confirmaron a Cadena 3 .

Barrelier quedó imputado por “tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

Según anticiparon desde la Justicia, el contacto con Agostina comenzó semanas antes del femicidio y estuvo acompañado por más de 300 búsquedas pornográficas.

En la reconstrucción, los investigadores aseguran que el 22 de abril , Agostina había publicado una fotografía junto a Barrelier en Instagram, y en ese mensaje le agradecía la confianza y le expresaba que lo quería "como a un papá".

Según descubrieron en uno de los celulares, Barrelier hizo una captura de esa publicación y desde allí, comenzó a escribirle por privado .

El primer mensaje registrado fue el 8 de mayo. La adolescente no lo respondió. Una semana después, el 15, Barrelier volvió a contactarla con un mensaje en el que utilizó un tono más afectuoso. Y un día después, la adolescente respondió y retomaron el contacto.

La otra revelación que arrojaron las pericias sobre los celulares está vinculada con la forma en que Barrelier habría preparado el encuentro que terminó con el asesinato.

Barrelier, principal apuntado como autor material del crimen, permanece detenido en el penal de Cruz del Eje desde el 27 de mayo y ahora deberá responder también por esta nueva acusación.

Hasta el momento son seis los detenidos por el femicidio de Agostina. Barrelier; Osvaldo Miguel Fassetta , que vivía en la misma casa que Barrelier; Soledad Andrea Andreani , quien le prestó el auto; Marianela Soledad Palmero , pareja de Barrelier; Matías Jesús Córdoba , barra brava de Instituto, y Eugenia Ludmila Ascarruz , novia de Córdoba. Los últimos dos vivían en la planta alta de la casa de Barrelier.

El cuerpo de Agostina Vega fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la capital de Córdoba el 30 de mayo. La última vez que se la había visto con vida fue ingresando a la casa de Claudio Barrelier, ex novio de la madre de la adolescente.

“Quedó acreditado que Agostina ingresó a las 22:55 a ese domicilio y nunca más salió”, subrayó Nayi, abogado querellante.

Los registros fílmicos de las cámaras de seguridad ubicadas en un local del frente de la casa de Barrelier captaron que la adolescente entró con el principal imputado a las 22:55 y jamás se la vio salir.

Además, quedó registrado cómo él habría sacado su cuerpo en una conservadora el lunes 25 de mayo en el Ford Ka de Soledad Andreani, quien también iba a resultar detenida.

Tras la detención de Barrelier, se realizaron pericias que permitieron reconstruir que Agostina fue asesinada en una habitación dentro de esa casa y que el crimen comenzó una hora y cinco minutos después de haber llegado, a la medianoche del domingo 24.

“Las manchas de sangre correspondientes al perfil genético de ella fueron encontradas en esa habitación, en el baño y en la cocina”, explicó Nayi. La menor de edad habría sido desmembrada por Barrelier en el baño y se preservaron sus restos en un freezer que estaba en el fondo de la propiedad “durante 36 horas y 50 minutos”, puntualizó.

Fuente: Clarín