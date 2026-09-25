Cinco motochorros atacaron a un hombre a plena luz del día en Belgrano: lo golpearon y arrastraron por la calle

Cinco motochorros asaltaron a un hombre este martes en el barrio porteño de Belgrano. El violento robo ocurrió a plena luz del día y fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El episodio se produjo en la calle Mendoza al 3200 , a metros de la estación de tren Belgrano R del Ferrocarril Mitre . De acuerdo a lo que capturó el sistema de vigilancia, el ataque fue realizado en la puerta de un edificio, cuando tres delincuentes agarraron a un hombre para robarle sus pertenencias .

Mientras la víctima forcejeaba, los atacantes lo golpearon y arrastraron por la calle . Al mismo tiempo, uno de los ladrones comenzó a romper los vidrios de un auto negro que estaba estacionado en el lugar.

Por otra parte, los otros dos delincuentes llegaron después a bordo de una moto, mientras los agresores seguían atacando a la víctima. En medio de la escena, un auto blanco que circulaba por la zona frenó frente a los ladrones y la víctima intentó subir al vehículo desesperadamente.

Sin embargo, luego de robarle lo que llevaba encima, tres de los atacantes se subieron a una moto y escaparon con rumbo a la calle Conde , mientras que los otros dos se fueron en sentido a Ramón Freire .

Un grupo de chicos con autismo fue asaltado el martes a la tarde cuando volvían del colegio en González Catán . Los motochorros los golpearon, amenazaron con un arma y les robaron los celulares y las billeteras.

Antes de darse a la fuga, los ladrones dispararon al aire para intimidar a los chicos, que intentaron resistirse al robo. Uno de ellos recibió un culatazo y, tras ser auxiliado, gritó: “¿Me voy a morir?” . Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió el martes, en las inmediaciones del Centro de Formación Integral (CFI) Santa Inés , una institución de educación especial y formación laboral para jóvenes con discapacidad, perteneciente a la Obra del Padre Mario .

Mientras caminaban y jugaban con una pelota, aparecieron dos delincuentes en moto. El ladrón que iba detrás se bajó armado, agarró del brazo a uno de los chicos y empezó a revisarlo.

El joven se asustó, no supo cómo reaccionar y se tiró al piso. Fue entonces que el motochorro lo golpeó con el arma y le robó la billetera . Después, el ladrón se acercó a otros dos jóvenes y también les sacó lo que tenían en los bolsillos del guardapolvo. Luego se subió a la moto y, antes de darse a la fuga, disparó al aire .

Fuente: TN