Caso Agostina Vega: con “pruebas contundentes”, envían a juicio a Claudio Barrelier y a otros cinco imputados

La justicia de Córdoba dispuso este jueves avanzar a juicio oral por el asesinato y aparente abuso sexual de la adolescente de 14 años Agostina Vega . Los acusados son el ex empleado municipal Claudio Gabriel Barrelier, presunto autor del crimen, y otras cinco personas de su entorno, imputados por encubrimiento.

La decisión del fiscal Raúl Garzón se produjo luego de varios meses de investigación en los que se hallaron "pruebas contundentes" de la participación directa de Barrelier en el crimen, especialmente por los rastros de ADN de la víctima hallados en su casa y entre sus pertenencias.

En diálogo con Cadena 3 , Garzón explicó que las pruebas reunidas permitieron reconstruir los roles de los seis acusados y sostuvo que Claudio Gabriel Barrelier, de 34 años, es el autor material del crimen, mientras que los otros cinco imputados están acusados de haberlo "favorecido" posteriormente mediante "distintas maniobras".

En el caso de Barrelier, la acusación contempla un homicidio triplemente calificado : por alevosía, por criminis causa y por femicidio. Según el fiscal, esa calificación tiene como consecuencia una pena de prisión perpetua en caso de ser condenado.

Los cinco imputados por encubrimiento son Osvaldo Miguel Fassetta, que vivía en la misma casa que Barrelier; Soledad Andrea Andreani , quien le prestó el auto; Marianela Soledad Palmero, pareja de Barrelier; Matías Jesús Córdoba , barra brava de Instituto de Córdoba, y Eugenia Ludmila Ascarruz , novia de Córdoba. Los últimos dos vivían en la planta alta de la casa de Barrelier.

El abogado querellante Carlos Nayi , que representa a la madre y los abuelos de la adolescente, dijo esta tarde a la prensa que la noticia fue bien recibida por la familia de Agostina.

En ese sentido, el letrado afirmó que "la mamá y los abuelos están aliviados. Agradecen y confían en la tarea que prolijamente llevó adelante la Justicia".

“La sensación es de tranquilidad de que esta persona y todos los involucrados van a ser juzgados y condenados. El fiscal hizo un buen trabajo” , agregó Miguel Heredia, el abuelo de Agostina.

Asimismo, Nayi marcó que gracias a la investigación, " quedó acreditado que no hay otro responsable" del crimen . “Quedaron descartadas todas las otras hipótesis”, afirmó.

Agostina Vega fue encontrada sin vida el 30 de mayo de este año en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la capital de Córdoba. La última vez que se la había visto con vida fue ingresando a la casa de Claudio Barrelier, ex novio de la madre de la adolescente y principal imputado de la causa.

“Quedó acreditado que Agostina ingresó a las 22:55 a ese domicilio y nunca más salió ”, subrayó Nayi en Noticiero Doce.

Los registros fílmicos de las cámaras de seguridad ubicadas en un local del frente de la casa de Barrelier captaron que la adolescente entró con Barrelier a las 22:55 y jamás se la vio salir . Además, registraron cómo él habría sacado su cuerpo en una conservadora el lunes 25 de mayo feriado en el Ford Ka de Soledad Andreani, también detenida.

Tras la detención de Barrelier, se realizaron pericias que permitieron reconstruir que Agostina fue asesinada en una habitación de cuatro metros y que el crimen comenzó una hora y cinco minutos después de haber llegado, a la medianoche del domingo 24.

“Las manchas de sangre correspondientes al perfil genético de ella fueron encontradas en esa habitación, en el baño y en la cocina”, explicó Nayi. La menor de edad habría sido desmembrada por Barrelier en el baño y se preservaron sus restos en un freezer que estaba en el fondo de la propiedad “durante 36 horas y 50 minutos”.

“Quedaron descartadas todas las otras hipótesis que fueron instaladas, no hay venganza narco, no hay entrega a un grupo criminal, no hay mafia peruana , absolutamente nada”, completó Nayi.

Fuente: Clarín