Asalto, tiros y pánico frente a un colegio de El Palomar: balearon a un comisario retirado cuando llevaba a su hija a clases

Un comisario mayor retirado de la Policía bonaerense fue baleado por tres ladrones con los que se tiroteó cuando observó que estaban por robar un auto a pocos metros de una escuela de El Palomar , partido de Morón.

El intento de robo ocurrió este jueves, cerca de las 7.20 de la mañana, sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, a unos 100 metros del colegio Emaús.

Hernán Mariano Catarraso, de 51 años, llegaba a dejar a su hija en el colegio, adonde asiste a 5to. grado. Ahí fue cuando vio que tres ladrones armados vestidos de negro intentaban cometer un robo a un vecino.

Según las fuentes, el comisario mayor sacó su arma y dio la voz de alto. Fue entonces que los asaltantes le dispararon tres veces. Uno de los proyectiles impactó en el abdomen de la víctima.

Los ladrones huyeron del lugar, pero descartaron un arma.

El policía retirado fue trasladado al Hospital Posadas para su atención y se encuentra fuera de peligro, indicaron a Clarín fuentes de la investigación.

Roxana, una vecina que asistió a la víctima y que es enfermera, contó que Catarraso estaba "lúcido" y que "nunca perdió la conciencia".

" Hice dos disparos: a uno le di de lleno y al otro lo rocé ", le dijo el hombre a esta mujer.

La vecina aseguró que la hija del policía se encontraba en el lugar junto a su padre y que fue asistida por una maestra del colegio.

"Yo escucho los cuatro disparos. Lo veo al señor tirado en el piso. Mi instinto automático, como soy enfermera, fue salir. Él quería tranquilizar a la nena, me dio las indicaciones de que tenía que hacer. Era muy consciente de lo que estaban pasando", dijo en diálogo con LN+ .

Otra mujer que fue testigo relató: "Nosotros llegábamos, frenaron dos autos, empezaron a bajar personas, a apuntar a los autos. Entiendo que le deben haber apuntado al papá y ahi empezaron los disparos, se subieron a los autos y huyeron. Eran un auto y una camioneta. Me apuntaron por la ventanilla y enseguida empezaron los disparos".

Además, señaló que " fue un robo tipo piraña " y contó que a la hija del policía le repetía que "se quedara tranquila, que papá va a estar bien".

"Él estaba consciente, pedía que bajaran a la nena del auto y que le avisaran a la mamá", expresó.

La mujer señaló que el que le apuntó con un arma "tenía un buzo color azul" y remarcó que"hace 15 días paso algo similar en la esquina en el horario de la salida, cerca de 16.30", mientras que "hace un año pasó el mismo episodio".

"Los padres del colegio estábamos pidiendo al municipio un corredor de seguridad. Pusieron guardia urbana frente al colegio, pero el tema son los alrededores", advirtió.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín