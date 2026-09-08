Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos pueden aprender de nosotros hábitos que mejoran la convivencia”

Aunque muchas personas los consideran animales independientes, los gatos aprenden constantemente de quienes conviven con ellos . Así lo aseguró el veterinario Carlos Gutiérrez , quien explicó que los felinos toman a los humanos como parte de su grupo social y modifican su comportamiento a partir de las rutinas, los gestos y las respuestas que observan todos los días.

Según el especialista, esa capacidad de aprendizaje puede convertirse en una gran aliada para lograr una convivencia armoniosa, pero también puede reforzar conductas problemáticas cuando los dueños responden de manera inconsistente.

Los gatos no imitan a los humanos como lo haría un perro, pero sí asocian acciones y consecuencias . Con el tiempo descubren qué comportamientos les permiten conseguir comida, atención o acceso a determinados espacios de la casa.

“ De nosotros pueden aprender muchas cosas: algunas nos ayudan muchísimo en nuestra convivencia y hay otras que sería muchísimo mejor que nunca las hubiesen aprendido ”, explicó Carlos Gutiérrez.

Para el veterinario, la clave está en mantener reglas claras y responder siempre de la misma manera para que el animal comprenda qué se espera de él.

Uno de los ejemplos más comunes aparece durante la alimentación. Si el tutor responde inmediatamente a cada maullido, el gato aprende que insistir le da resultado y repetirá ese comportamiento cada vez con más frecuencia.

En cambio, cuando existe una rutina estable y el alimento llega en horarios previsibles, el felino desarrolla paciencia y reduce las conductas de exigencia constante .

Según Gutiérrez, establecer límites desde el principio evita muchos de los problemas de convivencia que suelen aparecer con el paso del tiempo.

Los gatos son excelentes resolviendo pequeños desafíos. Observan dónde se guardan los premios, recuerdan recorridos e incluso descubren cómo abrir puertas o acceder a objetos que les interesan.

Por eso, el veterinario recomienda ofrecerles juguetes interactivos y comederos de actividad , que los obliguen a pensar antes de obtener la comida.

“ Si tu gato aprende a resolver pequeños problemas para conseguir alimento, su día a día será mucho más rico y estimulante ”, señaló.

Los felinos necesitan un entorno predecible. Permitirles subirse a un mueble un día y retarlos al siguiente genera confusión, ya que los gatos comprenden mejor las reglas cuando son constantes .

Además, también toman a sus tutores como referencia frente a situaciones nuevas. Ruidos fuertes, visitas o cambios en el ambiente suelen generar incertidumbre, y la reacción del humano influye directamente en cómo interpreta ese estímulo el animal.

“ Si a tu gato le da mucho miedo algo, es muy importante que vos mantengas la tranquilidad, porque te está utilizando como referencia ”, concluyó Gutiérrez.

Para el especialista, una convivencia armoniosa no depende solo del carácter del gato, sino también de los hábitos, la coherencia y las señales que recibe de las personas con las que vive .

Fuente: TN